VSAT: pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

2026 m. vasario 22 d. 08:41
Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą Lietuvos pasieniečiai neapgręžė nė vieno neteisėto migranto, skelbia Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Taip pat šeštadienį neteisėtų migrantų nefiksavo ir Latvijos pasienio pareigūnai. Tuo metu Lenkijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 11 neteisėtai į šalį bandžiusių patekti asmenų.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 23.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,6 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
