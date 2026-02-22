VSAT: pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

Taip pat šeštadienį neteisėtų migrantų nefiksavo ir Latvijos pasienio pareigūnai. Tuo metu Lenkijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 11 neteisėtai į šalį bandžiusių patekti asmenų.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 23.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,6 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.