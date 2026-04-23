Ambasadoriumi JAE siūloma skirti E. Mickų

Užsienio reikalų ministerija (URM) siūlo, kad Vyriausybė teiktų prezidentui Gitanui Nausėdai nuo rugpjūčio 4 d. E. Mickų skirti Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi JAE, Kataro Valstybei ir Lietuvos Respublikos nuolatiniu atstovu prie Tarptautinės atsinaujinančiosios energijos agentūros.
E. Mickus Lietuvos ambasadoje Vokietijoje dirba nuo 2023 m. rugpjūčio.
Ten jis yra atsakingas už ekonominius klausimus. Prieš tai diplomatas dirbo patarėju URM.
Lietuvoje ambasadorius skiria ir atleidžia prezidentas užsienio reikalų ministro teikimu, pritarus Seimo Užsienio reikalų komitetui ir Vyriausybei.