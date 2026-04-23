Lietuvos dienaAktualijos

Ambasadoriumi JAE siūloma skirti E. Mickų

2026 m. balandžio 23 d. 16:39
Ambasadoriumi Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE), Katarui ir Lietuvos nuolatiniu atstovu prie Tarptautinės atsinaujinančiosios energijos agentūros siūloma skirti Ernestą Mickų, šiuo metu einantį įgaliotojo ministro pareigas Lietuvos ambasadoje Vokietijoje.
Užsienio reikalų ministerija (URM) siūlo, kad Vyriausybė teiktų prezidentui Gitanui Nausėdai nuo rugpjūčio 4 d. E. Mickų skirti Lietuvos Respublikos nepaprastuoju ir įgaliotuoju ambasadoriumi JAE, Kataro Valstybei ir Lietuvos Respublikos nuolatiniu atstovu prie Tarptautinės atsinaujinančiosios energijos agentūros.
E. Mickus Lietuvos ambasadoje Vokietijoje dirba nuo 2023 m. rugpjūčio.
Ten jis yra atsakingas už ekonominius klausimus. Prieš tai diplomatas dirbo patarėju URM.
G. Jeglinskas apie planus pirkti braziliškus orlaivius: galutinis naudos gavėjas bus BRICS šalis

ELTA glaustai: pradedama Lietuvos piliečių evakuacija iš Artimųjų Rytų, G.Nausėda papasakojo apie patirtą traumą

Darbo rankų stinga, bet imigrantų riba pasiekta: prognozė Lietuvai – niūri

Lietuvoje ambasadorius skiria ir atleidžia prezidentas užsienio reikalų ministro teikimu, pritarus Seimo Užsienio reikalų komitetui ir Vyriausybei.
