ES patvirtinus naują sankcijų Rusijai paketą, K. Budrys ragina imtis griežtesnių priemonių

„Kol Rusija kasdien bombarduoja Ukrainos civilius, taip pat elektros tinklus, vandens tiekimo ir kitą gyvybiškai svarbią infrastruktūrą, sprendimas dėl Europos Sąjungos 20-ojo sankcijų paketo yra pavėluotas ir nepakankamas“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
Jis pabrėžė, kad nutraukti karą Ukrainoje ir sėsti prie derybų stalo Rusiją privers tik labai griežtos ir visapusiškos sankcijos.
„Europos Sąjunga kuo greičiau turėtų žengti seniai pribrendusį žingsnį: visiškai uždrausti jūrines paslaugas Rusijai, įvesti sankcijas „Lukoil“, kitiems Rusijos naftos ir dujų gigantams bei „Rosatom“. Laikas nustoti kalbėti apie išimtis ir imtis realių veiksmų ten, kur sankcijos gali skaudžiausiai paveikti Rusiją“, – pabrėžė K. Budrys.
Kaip skelbta, ES ketvirtadienį galutinai patvirtino 90 mlrd. eurų paskolą Ukrainai ir 20-ąjį sankcijų Rusijai paketą.
Šios priemonės buvo patvirtintos Vengrijai ir Slovakijai atsiėmus savo prieštaravimus po to, kai Ukraina atnaujino naftos tiekimą per Rusijos bombardavimus sugadintą ir galiausiai suremontuotą naftotiekį „Družba“.
Naujas ekonominių sankcijų Kremliui etapas – 20-asis nuo karo pradžios – yra nukreiptas į Rusijos energetikos, bankininkystės ir prekybos sektorius.
Taip pat buvo manoma, kad paketo priemonės apims tolesnius bandymus pažaboti vadinamąjį Rusijos „šešėlinį laivyną“ – pasenusius tanklaivius, kuriuos Maskva naudoja siekdama apeiti naftos eksporto sankcijas – bei apribojimus kriptovaliutų prekiautojams Rusijoje.
