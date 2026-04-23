G. Nausėda Kipre susitiko su V. Zelenskiu, aptarė šalies eurointegraciją

Kaip pranešė Prezidentūra, susitikimo metu valstybių vadovai aptarė Ukrainos eurointegracijos pažangą, saugumo situaciją ir dvišalį bendradarbiavimą.
G. Nausėda susitikime pabrėžė, kad Ukrainos ateitis yra Europos Sąjungoje, o visateisė narystė iki 2030-ųjų turi išlikti aiškiu strateginiu tikslu, taip pat akcentavo būtinybę kuo greičiau judėti į priekį stojimo procese ir artimiausiu laiku atverti visus derybų skyrius.
Prezidento teigimu, nepaisant Rusijos karinės agresijos, Ukraina daro reikšmingą pažangą įgyvendindama reformas ir stiprindama valstybės institucijas.
„Šalies vadovas paragino tęsti ypač svarbias teisės viršenybės ir kovos su korupcija reformas, kurios yra esminės stojimo į Europos Sąjungą procese“, – pranešė Prezidentūra.
Susitikime taip pat aptartas ir Lietuvos bei Ukrainos bendradarbiavimas gynybos srityje, įskaitant bendrus gynybos pramonės projektus, ypač dronų gamyboje.
Valstybių vadovai taip pat aptarė tolesnę ES paramą Ukrainai ir pagaliau pasiektą sprendimą skirti Ukrainai 90 mlrd. eurų paskolą.