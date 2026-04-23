Iš Lietuvos – protesto nota Rusijai dėl Tomske nugriauto paminklinio akmens tremtiniams

2026 m. balandžio 23 d. 17:30
Užsienio reikalų ministerija (URM) ketvirtadienį Rusijos ambasados atstovui įteikė griežto protesto notą dėl sekmadienį Tomsko mieste pašalinto atminimo akmens Lietuvos tremtiniams.
„Ministerija atkreipia dėmesį į tai, kad tai jau ne pirmas atvejis, kai Rusijoje nugriaunami paminklai stalinistinio režimo aukoms pagerbti. Lietuva tai vertina kaip mėginimą iškraipyti istorinę tiesą ir paniekinti sovietų totalitarinio režimo aukų atminimą“, – pranešė URM.
Anot jos, notoje pareikalauta, kad Rusija „paaiškintų šio apgailėtino įvykio priežastis“ bei nedelsdama imtųsi priemonių atkurti memorialą.
Teigiama, jog kartu su paminklu lietuvių tremtiniams iš skvero pašalinti ir estų, kalmukų, latvių ir lenkų tremtinių atminimo ženklai, taip pat rusų bolševikų teroro aukoms skirtas „Gedulo akmuo“.
Advokatų tarybos pirmininku dar vienai kadencijai perrinktas Mindaugas Kukaitis

V. Sinkevičius – apie pokalbį su M. Sinkevičiumi ir pasitikėjimą S. Skvernelio žodžiu: „Turėjau labai daug įvairių minčių“

Dėl atšauktų patalpų „aušriečiai“ metė kaltinimus N. Cesiuliui: meras situaciją vadina „durnizmu“

Dėl šio įvykio Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Lietuvos ambasadų Maskvoje vadovai balandžio 22 d. išsiuntė bendrą protesto laišką Rusijos užsienio reikalų ministerijai.
„Laiške be kita ko teigiama, kad tokie veiksmai vertintini kaip Rusijos valdžios veidmainystės apraiška ir primenama, kad Baltijos valstybių ir Lenkijos gyventojai nukentėjo nuo dviejų totalitarinių režimų – nacių ir sovietų“, – teigė ministerija.
Jos teigimu, diplomatai pažymėjo, kad tam, jog praeities nusikaltimai nepasikartotų, būtina išsaugoti abiejų režimų aukų atminimą.
Skulptoriaus Tado Gutausko sukurtas paminklas Lietuvos valstybės lėšomis buvo pastatytas 2016 m. Tomsko politinių represijų aukų atminimo skvere.
