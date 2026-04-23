K. Vilkauskas neigia LRT pareiškimus apie jam galimai darytą IŽA lobistinę įtaką

„Mano pirmoji sąlyga būdavo, kad visus susitikimus, kurie liečia įstatymo projektą, būtų deklaruoti“, – Eltai ketvirtadienį teigė K. Vilkauskas.
„Jeigu pavieniai susitikimai, pvz., su Lina Bušinskaite (IŽA vadove – ELTA), kai kalbame bendromis nuostatomis ir tikrai nesvarstome įstatymo konkrečių projektų, tai nereikia deklaruoti. Reikia deklaruoti tada, kai jau konkrečiai ateina su įstatymo projektu ir kalbamės dėl to įstatymo projekto. Visa tai buvo deklaruota“, – akcentavo politikas.
Taip jis komentavo Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) kreipimąsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK). Pranešime apie kreipimąsi cituojama LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė teigia, jog IŽA politikui galimai darė lobistinę įtaką.
Taip pat nurodoma, jog po K. Vilkausko ir IŽA susitikimų parlamentaras registravo pataisas, numatančias, jog LRT būtų pavesta įgyvendinti visuomeninio transliuotojo funkcijas vadovaujantis sutartimi dėl viešųjų paslaugų teikimo, kuri būtų sudaroma su Vyriausybe arba jos įgaliotąją institucija. Tvirtinama, jog analogiškas pataisas siūlė ir IŽA.
Parlamentaras taip pat teigė, jog toks pasiūlymas gimė ne iš jo, o iš Seimo nario Artūro Zuoko. Be to, praėjusią savaitę vykusio komiteto posėdžio metu šiam pasiūlymui K. Vilkauskas pasiūlė nepritarti.
„Aš tiesiog pasirašiau dėl to, kad kolega paprašė, kad šitą klausimą užaktualizuoti. Bet aš sakiau, kad šitas klausimas neis į įstatymų projektą ir per Kultūros komitetą atmetėme. Jeigu aš būčiau šio įstatymo lobuotojas, tai per Kultūros komitetą nebūčiau siūlęs atmesti, nes būtent mano pasiūlymu atmetėme šitą viešųjų paslaugų sutarties projektą“, – akcentavo K. Vilkauskas.
ELTA primena, kad naujajame LRT įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo Valdybos atsiradimas, Tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas.
Šias pataisas rengusi Seimo pirmininko Juozo Oleko sudaryta darbo grupė taip pat numatė, kad „LRT naudojamuose kanaluose ir LRT interneto svetainėje be Tarybos leidimo neleidžiama veikti kitoms žiniasklaidos priemonėms. Asmenys, kurie valdo ar yra vieši kitų žiniasklaidos priemonių atstovai, gali dalyvauti LRT turinyje tik pagal LRT tarybos patvirtintas redakcinės politikos sąlygas, deklaravę interesų konfliktus“.
Naująsias LRT įstatymo pataisas Venecijos komisija vertina skubos tvarka.
Dėl šių pataisų vyko dar vienas protestas „Šalin rankas nuo laisvo žodžio! Nepasiduosime“, į kurį susirinko apie 10 tūkst. žmonių. Šią savaitę planuojamas dar vienas protestas Katedros aikštėje.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.