L. Urmanavičius paliko Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakciją Seime

2026 m. balandžio 23 d. 14:40
Su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ sąrašu į parlamentą išrinktas Linas Urmanavičius ketvirtadienį pranešė paliekantis šios partijos frakciją ir pereinantis į Mišrią Seimo narių grupę.
Tokį politiko pareiškimą plenarinio posėdžio metu įgarsino jam pirmininkavusi „valstietė“ Aušrinė Norkienė.
Jau skelbta, kad politikas turi tokių ketinimų – apie galimus planus Eltai patvirtino pats parlamentaras.
Aiškindamas pasitraukimo priežastis, parlamentaras pabrėžė esantis ne partijos, o politinio komiteto „Už Druskininkus“ narys. Todėl Seimo narys teigė, kad artėjant savivaldos rinkimams nori remti šį politinį komitetą. Be to, pabrėžė L. Urmanavičius, jo nuomonė dažnai skiriasi nuo likusios frakcijos.
L. Urmanavičius į Seimą buvo išrinktas 2024 m. Jotvingių vienmandatėje.
Nuo 2009 m. iki 2015 m. priklausė socialdemokratų partijai.
2012–2023 m. dirbo Druskininkų mero Ričardo Malinausko pavaduotoju, prieš tai ėjo savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.
