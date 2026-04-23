Lietuvos dienaAktualijos

Lietuva ir Čekija bendradarbiaus ruošiant radarų specialistus

2026 m. balandžio 23 d. 18:16
Lietuvos ir Čekijos krašto apsaugos ministrai sutarė bendradarbiauti ruošiant radarų specialistus, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Lietuvos ministras Robertas Kaunas ketvirtadienį susitiko su Čekijos kolega Jaromír Zuna, atvykusiu aplankyti Rukloje daugianacionalinės kovinės grupės sudėtyje tarnybą atliekančių Čekijos karių.
„Pasyvių radarų įsigijimas jau pasiekė finišo tiesiąją. Modernios stebėjimo sistemos sustiprins mūsų pajėgumus kovoje su oro erdvę pažeidžiančiais dronais ir kontrabandiniais balionais. Tai – viena iš kompleksinių priemonių stiprinant šalies oro gynybą, šiame procese dirbsime ir toliau“, – pranešime teigė R. Kaunas.
Anot KAM, ministrai aptarė saugumo situaciją regione, NATO pajėgumų stiprinimą, ypač oro gynybos srityje, artėjančio NATO viršūnių susitikimo darbotvarkę ir paramos Ukrainai klausimus.
Susiję straipsniai
R. Kaunas: Varėnoje kritęs dronas buvo visiškai kitokio tipo nei „Shahed“

R. Kaunas: Varėnoje kritęs dronas buvo visiškai kitokio tipo nei „Shahed“

Poligonas bus: po balsavimo – pareiškimai dėl sulaužytos sutarties ir ministro akistata su Kapčiamiesčio gyventojais

Poligonas bus: po balsavimo – pareiškimai dėl sulaužytos sutarties ir ministro akistata su Kapčiamiesčio gyventojais

Seimo nariai parlamentinei veiklai pirmąjį šių metų ketvirtį išleido 590 tūkst. eurų

Seimo nariai parlamentinei veiklai pirmąjį šių metų ketvirtį išleido 590 tūkst. eurų

Pasak R. Kauno, artėjančiame NATO viršūnių susitikime Ankaroje labai svarbu pasiekti sprendimus dėl oro gynybos stiprinimo.
KAM teigimu, Lietuvos krašto apsaugos ministras taip pat padėkojo Čekijai už „nuoseklų ir ilgalaikį indėlį į NATO rytinio flango saugumą“.
Čekija keturis kartus dalyvavo NATO Baltijos oro policijos misijoje, aktyviai prisideda prie NATO pajėgų integravimo vieneto (NFIU) Lietuvoje veiklos, šalyje veikiančios NATO daugianacionalinės kovinės grupės sudėtyje reguliariai tarnauja Čekijos kariai.
R. Kaunas taip pat pakvietė Čekiją prisidėti prie Ukrainos išminavimo koalicijos, kuriai vadovauja Lietuva ir Islandija.
Robertas KaunasKrašto apsaugos ministerija (KAM)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.