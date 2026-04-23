Lietuva ir Čekija bendradarbiaus ruošiant radarų specialistus

Lietuvos ministras Robertas Kaunas ketvirtadienį susitiko su Čekijos kolega Jaromír Zuna, atvykusiu aplankyti Rukloje daugianacionalinės kovinės grupės sudėtyje tarnybą atliekančių Čekijos karių.
„Pasyvių radarų įsigijimas jau pasiekė finišo tiesiąją. Modernios stebėjimo sistemos sustiprins mūsų pajėgumus kovoje su oro erdvę pažeidžiančiais dronais ir kontrabandiniais balionais. Tai – viena iš kompleksinių priemonių stiprinant šalies oro gynybą, šiame procese dirbsime ir toliau“, – pranešime teigė R. Kaunas.
Anot KAM, ministrai aptarė saugumo situaciją regione, NATO pajėgumų stiprinimą, ypač oro gynybos srityje, artėjančio NATO viršūnių susitikimo darbotvarkę ir paramos Ukrainai klausimus.
Pasak R. Kauno, artėjančiame NATO viršūnių susitikime Ankaroje labai svarbu pasiekti sprendimus dėl oro gynybos stiprinimo.
KAM teigimu, Lietuvos krašto apsaugos ministras taip pat padėkojo Čekijai už „nuoseklų ir ilgalaikį indėlį į NATO rytinio flango saugumą“.
Čekija keturis kartus dalyvavo NATO Baltijos oro policijos misijoje, aktyviai prisideda prie NATO pajėgų integravimo vieneto (NFIU) Lietuvoje veiklos, šalyje veikiančios NATO daugianacionalinės kovinės grupės sudėtyje reguliariai tarnauja Čekijos kariai.
R. Kaunas taip pat pakvietė Čekiją prisidėti prie Ukrainos išminavimo koalicijos, kuriai vadovauja Lietuva ir Islandija.