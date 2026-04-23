LRT kreipėsi į VTEK: teigia, jog K. Vilkauskas nedeklaravo jam IŽA darytos lobistinės įtakos

„Iš viešai prieinamų duomenų matome, kad Seimo socialdemokratų frakcijos narys ir Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas nedeklaravo jam IŽA darytos lobistinės įtakos, o po jo susitikimų su IŽA registravo žalingas ir visuomeninį transliuotoją politizuosiančias LRT įstatymo pataisas“, – LRT pranešime cituojama visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.
„Pagal šias pataisas, LRT būtų pavesta įgyvendinti visuomeninio transliuotojo funkcijas vadovaujantis sutartimi dėl viešųjų paslaugų teikimo, kuri būtų sudaroma su Vyriausybe arba jos įgaliotąja institucija. Analogiškas pataisas prieš tai siūlė ir IŽA. Mūsų manymu, K. Vilkauskas pažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatas ir mes prašome VTEK imtis atitinkamų veiksmų“, – tęsė ji.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę Seimo Kultūros komitetas nepritarė grupės parlamentarų siūlymui naują LRT įstatymą papildyti nuostata, jog visuomeninis transliuotojas sudarytų viešųjų paslaugų sutartį su Vyriausybe.
Nepritarti šiam siūlymui paprašė pats Kultūros komiteto pirmininkas – vienas iš šios iniciatyvos autorių. Jis aiškino, kad šiuo metu tokios nuostatos į įstatymą įtraukti nereikėtų, nes Seimo valdyba jau kreipėsi į Vyriausybę, prašydama iki rugsėjo parengti LRT įstatymo pakeitimus, susijusius su viešųjų paslaugų pavedimo sutarties principais.
ELTA primena, kad naujajame LRT įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo Valdybos atsiradimas, Tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas.
Šias pataisas rengusi Seimo pirmininko Juozo Oleko sudaryta darbo grupė taip pat numatė, kad „LRT naudojamuose kanaluose ir LRT interneto svetainėje be Tarybos leidimo neleidžiama veikti kitoms žiniasklaidos priemonėms. Asmenys, kurie valdo ar yra vieši kitų žiniasklaidos priemonių atstovai, gali dalyvauti LRT turinyje tik pagal LRT tarybos patvirtintas redakcinės politikos sąlygas, deklaravę interesų konfliktus“.
Naująsias LRT įstatymo pataisas Venecijos komisija vertina skubos tvarka.
Dėl šių pataisų vyko dar vienas protestas „Šalin rankas nuo laisvo žodžio! Nepasiduosime“, į kurį susirinko apie 10 tūkst. žmonių. Šią savaitę planuojamas dar vienas protestas Katedros aikštėje.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.