Lietuvos dienaAktualijos

M. Sinkevičius atskleidė, ar sieks būti perrinktas Jonavos rajono meru

2026 m. balandžio 23 d. 21:20
Laikinasis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius nusprendė siekti perrinkimo į Jonavos rajono savivaldybės mero postą 2027-aisiais vyksiančiuose rinkimuose.
Daugiau nuotraukų (4)
„Taip, planuoju kandidatuoti (į merus – ELTA)“, – LRT televizijai ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.
Savivaldybių tarybų ir tiesioginiai merų rinkimai vyks kitų metų pradžioje, tiksli jų data paaiškės iki šių metų rudens.
M. Sinkevičiaus teigimu, socialdemokratams per šiuos rinkimus didžiausią iššūkį kels kova didžiųjų miestų savivaldybėse.
Kaip skelbė ELTA, 2024-ųjų rudenį po Apeliacinio teismo sprendimo vadinamojoje „čekiukų“ byloje M. Sinkevičius neteko Jonavos mero posto – tuomet politikui buvo skirta 12,5 tūkst. eurų bauda ir trejiems metams atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.
Visgi, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) nutraukė bylą ir politiką išteisino. Kasacinis teismas konstatavo, kad tuomečio mero veiksmai negalėjo užtraukti baudžiamosios atsakomybės, be to, pasisavintas lėšas jis grąžino.
Po šio sprendimo Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) politikui sugrąžino mero mandatą, jis į pareigas sugrįžo pernai kovą.
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Jonava

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.