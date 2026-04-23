Paaiškėjo daugiau detalių apie atsisveikinimą su Mantu Sadausku

Socialiuose tinkluose pasirodė informacija apie atsisveikinimą.
„Užsidegė žvaigždė ir vėl užgeso, Dangus tik žėri amžinai. Tu sušukai esu – mes esam, O aidas atkartojo – kaip trumpai... Visi, kas norite atsisveikinti su mūsų brangiu broliu, sūnumi, Mantas bus pašarvotas „Ramybės take“, balandžio 25 d. 13 val., karstas išnešamas balandžio 26 d. 13.15 val., laidojamas Raguvėlės kapinėse. Šventos mišios už Mantą bus aukojamos balandžio 26 d. 7.30 val. Raudonojoje bažnyčioje“, – rašoma artimųjų pasidalintame įraše.
Panevėžio apylinkės teismas paramediko Manto Sadausko nužudymo byloje įtariamą buvusią jo sutuoktinę Justiną Sadauskienę leido suimti dviem mėnesiams, o kitas įtariamasis už užstatą paleistas į laisvę.
Prakalbo J. Gaigalaitės advokatas: savo kaltės nepripažįsta
Prokuroras Lukas Krivickas prašė teismo leisti J. Sadauskienę suimti maksimaliam trijų mėnesių laikotarpiui. Teismas šį prašymą tenkino iš dalies ir leido įtariamąją suimti dviem mėnesiams.
J. Sadauskienei pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.
Moters advokatas Vaidotas Sviderskis teisme žurnalistams sakė, kad jo ginamoji kaltės nepripažįsta.
Kitą įtariamąjį byloje teismas nutarė paleisti į laisvę ir pritaikė jam 5 tūkst. eurų užstatą. Prokuroras teismo prašė leisti suimti šį vyrą vienam mėnesiui.
Pastarasis, kaip skelbė žiniasklaida, yra Ilja Solkan, kito įtariamojo byloje Viliaus Solkan tėvas.
V. Solkan teismas leido suimti dviejų mėnesių laikotarpiui.
Kūnas rastas suvyniotas į batutą ir užkastas
Anksčiau ieškoto paramediko M. Sadausko kūnas rastas antradienį Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Palaikus pareigūnai surado be įtariamųjų pagalbos.
Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas, jį apžiūrėjo ekspertai, kurie nustatys, ar juo buvo padaryti nusikaltimai.
Antradienį buvo rastas ir, kaip manoma, nužudytam paramedikui priklausantis automobilis. Transporto priemonė aptikta nuošalioje vietovėje Panevėžio rajone.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus pirmadienio rytą pranešė, kad gavo užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o tos vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad nurodyto darželio nėra.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
M. Sadausko artimieji sako, kad vyras skyrėsi su savo vaikų motina, ji nenorėjo jam atiduoti jųdviejų vaikų, esą teismo sprendimu vaikai turėjo augti su tėvu. Artimieji skundėsi, kad anksčiau buvo padegti jų automobiliai. Dingus vyrui, jie ėmė įtarti, kad prie to prisidėjo buvusi sutuoktinė ir jos naujasis draugas. M. Sadauskas ir jo buvusi sutuoktinė dirbo toje pačioje darbovietėje, abu buvo paramedikai.
