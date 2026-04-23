R. Sinkevičius apgailestauja dėl nepalaikiusių poligono: svajoja apie rinkimus, ieško populiarumo

„Aš labai apgailestauju, kad kai kas, galbūt, suklaidintas, kai kas svajoja apie artimiausius rinkimus, kai kas ieško individualaus populiarumo. Reikia galvoti apie visumą, kaip Lietuva atrodo, kaip ji ruošiasi gintis“, – Eltai teigė R. Sinkevičius.
„Aš suprantu, kad į visus klausimus atsakyti tiesiog neįmanoma. Kuo daugiau atsakinėjama į klausimus, tuo daugiau prisigalvojama įvairių mitų, teorijų ir tuo daugiau klausimų. Atsakinėjimas į klausimus, kurie nėra esminiai, keliantys abejonių – jie tik vilkina procesą. Klausimas toks: ar mes turime laiko vilkinimui, nepriėmimo sprendimui, kai tokia grėsminga situacija?“ – svarstė jis.
Anot R. Sinkevičiaus, Kapčiamiesčio poligonas yra itin svarbus Lietuvos kariams, nes užtikrins sklandų jų paruošimą.
„Pagalvokime paprastai: ar Rūta Meilutytė būtų kada nors tapusi olimpine čempione, jeigu treniruotųsi kūdroje? Tas pats ir su kariškiais. Jeigu mes jų neruošime (…) atgrasymo variantas atrodys juokingai“, – kalbėjo NSGK pirmininkas.
„Aš nežinau, ar mūsų visuomenėje yra daug abejojančių, kad atgrasymo reikia“, – dėstė jis.
Dalis balsavo prieš
Ketvirtadienį parlamentas galutinai apsisprendė ir pritarė poligono Kapčiamiestyje steigimui.
Už poligono steigimą Kapčiamiestyje balsavo 105 parlamentarai, 12 pasisakė prieš ir dar 4 susilaikė.
Prieš poligono projektą balsavo 8 „aušriečiai“: Remigijus Žemaitaitis, Tomas Domarkas, Petras Dargis, Aidas Gedvilas, Vytautas Jucius, Daiva Petkevičienė, Mantas Poškus, Lina Šukytė-Korsakė.
4 susilaikiusieji taip pat priklauso „Nemuno aušros“ frakcijai Seime: Kęstutis Bilius, Saulius Bucevičius, Karolis Neimantas ir Tadas Sadauskis.
Tuo metu „aušriečiai“ Robertas Puchovičius, Raimondas Šukys, Daiva Žebelienė, Martynas Gedvilas ir Dainoras Bradauskas pasisakė už poligono steigimą Kapčiamiestyje.
Prieš projektą taip pat balsavo ir 2 Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LVŽKŠS) frakcijos Seime atstovai Dainius Gaižauskas bei Valius Ąžuolas.
Projekto nepalaikė ir ne per seniausiai į Mišrią Seimo narių grupę perėję Rimas Jonas Jankūnas ir Ignas Vėgėlė.
Krašto apsaugos ministerijos (KAM) pristatytame įstatymo projekte siūloma Kapčiamiesčio poligoną padalinti į dvi funkcines zonas, kurių viena būtų skirta manevravimui, o kitoje ketinama įrengti kovinio šaudymo šaudyklas. Pasak Krašto apsaugos ministerijos, šios teritorijos iš viso sudarytų 14,6 tūkst. hektarų plotą.
Ketvirtadienį Seimas pritarė ir Tauragės karinio poligono teritorijos išplėtimui. Už tokį siūlymą pasisakė 110 Seimo narių, pasisakiusių prieš ar susilaikiusiųjų nebuvo.
ELTA primena, kad pernai gruodį Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė sprendimą steigti brigados dydžio Kapčiamiesčio poligoną Lazdijų savivaldybėje. Be to, nuspręsta, kad Tauragėje esančio poligono plotas bus dvigubai didinamas, išplečiant jo teritoriją į Jurbarko savivaldybę.
