V. Juozapaičiui pavadinus K. Vilkauską necenzūriniu žodžiu, politikas svarsto kreiptis į Seimo etikos sargus

„Aš dar pasitarsiu su savo patarėjais ir savo kolegomis“, – Eltai ketvirtadienį teigė K. Vilkauskas.
Trečiadienį Kultūros komitetui tęsiant Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisų svarstymą, posėdyje netrūko nesutarimų. Seimo narys V. Juozapaitis komiteto pirmininką pavadino „debilu“. Tiesa, vėliau jis viešai atsiprašė. Be to, parlamentaras tvirtino, jog įžeidimas nebuvo skirtas asmeniškai K. Vilkauskui, esą tai tebuvo emocinė reakcija.
„Tai buvo situacijos beviltiškumo išprovokuotos emocinės įtampos išdava, susiklosčiusi pirmininkui piktybiškai užblokavus Seimo narių mikrofonus ir apribojus galimybę pasisakyti“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė jis.
„Nuoširdžiai atsiprašau visuomenės ir komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko. Pabrėžiu, kad šis pasakymas nebuvo skirtas jam asmeniškai – tai buvo emocinė reakcija į situaciją, ką šiandien viešai pasakiau ir posėdžio popietinės dalies pradžioje“, – dėstė jis.
Vis tik, pats K. Vilkauskas neabejoja, jog šis įžeidimas buvo skirtas asmeniškai jam.
„Kreipinys buvo aiškiai man. Džiaugiuosi, kad jis atsiprašė, bet tai išėjo į viešumą ir man, kaip žmogui, tokie žeminantys pasisakymai yra didelė moralinė žala“, – sakė socialdemokratas.
Kaip skelbta, trečiadienį Seimo Kultūros komitetui tęsiant visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų svarstymą, opozicijai priklausantys parlamentarai pasipiktino, jog komiteto pirmininkas esą vienašališkai nusprendė posėdį organizuoti nuotoliniu būdu.
Nuo pat ryto iki 17 val. posėdžiavę komiteto nariai nespėjo apsvarstyti visų užregistruotų siūlymų. Kitas posėdis numatomas penktadienį.
ELTA primena, kad naujajame LRT įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo Valdybos atsiradimas, Tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas.
Šias pataisas rengusi Seimo pirmininko Juozo Oleko sudaryta darbo grupė taip pat numatė, kad „LRT naudojamuose kanaluose ir LRT interneto svetainėje be Tarybos leidimo neleidžiama veikti kitoms žiniasklaidos priemonėms. Asmenys, kurie valdo ar yra vieši kitų žiniasklaidos priemonių atstovai, gali dalyvauti LRT turinyje tik pagal LRT tarybos patvirtintas redakcinės politikos sąlygas, deklaravę interesų konfliktus“.
Naująsias LRT įstatymo pataisas Venecijos komisija vertina skubos tvarka.
Dėl šių pataisų vyko dar vienas protestas „Šalin rankas nuo laisvo žodžio! Nepasiduosime“, į kurį susirinko apie 10 tūkst. žmonių. Šią savaitę planuojamas dar vienas protestas Katedros aikštėje.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.