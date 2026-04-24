Generalinė prokurorė prašo naikinti ekspremjero G. Palucko teisinę neliečiamybę

Vasario pabaigoje buvęs ministras pirmininkas buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas ikiteisminiame tyrime dėl galimo piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo.
„Generalinės prokurorės prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis 2025 m. pradėtame ikiteisminiame tyrime, kuris atliekamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio „Piktnaudžiavimas“ 2 dalį ir 189–1 straipsnio „Neteisėtas praturtėjimas“ 1 dalį.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad panaudojant lėšas, kurių kilmė nežinoma ir nepagrįsta teisėtai gautomis pajamomis, įgyjant bei jungtinės nuosavybės teise valdant turtą, kurio bendra vertė viršija 900 MGL, Gintautas Paluckas galimai padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 189–1 straipsnio „Neteisėtas praturtėjimas“ 1 dalyje“, – rašoma Generalinės prokuratūros pranešime.
G. Palucko emocijos po apklausos STT: „Aš visada ramus“
„Viskas vyksta gerai, tvarkingai, geranoriškai papasakojame tai, ką žinome. Ir manau, kad viskas baigsis gerai“, – po vienos iš apklausų vasarį Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) žurnalistams sakė G. Paluckas.
„Nežinau, kelinta (apklausa – Lrytas), nežinau, ar paskutinė. Bet kiek reikės, tiek ir atsakysime – į visus klausimus“, – teigė jis, pridurdamas, kad dėl vykstančio tyrimo jaučiasi ramus.
Portalas Lrytas penktadienį susisiekė su G. Palucku, kuris sureagavo į teisėsaugos žinias ir teigė, kad sustabdė narystę partijoje.
Premjerės patarėjas: neabejojame teisėsaugos kompetencija
Į naujieną apie ekspremjerą sureagavo ir Vyriausybė – ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas portalui Lrytas komentavo, jog šioje situacijoje neabejojama teisėsaugos darbu.
„Vertiname teisėsaugos institucijų darbą ir neabejojame jų kompetencija bei gebėjimu objektyviai įvertinti situaciją. Kalbant apie teisinį procesą, šiuo metu svarbu susilaikyti nuo išankstinių vertinimų ir palaukti teisėsaugos išvadų“, – komentare raštu teigė I. Ruginienės patarėjas.
Prokuratūros kreipimasis – ant J. Oleko stalo
Penktadienį Seimo pirmininkas Juozas Olekas patvirtino, kad Seime yra gautas prokuratūros kreipimasis dėl G. Palucko teisinės neliečiamybės panaikinimo.
„Tokiais atvejais Seimas sprendžia ne dėl kaltės, o dėl galimybės teisėsaugai atlikti savo darbą. Sprendimas bus priimtas laikantis visų teisinių procedūrų ir gerbiant nekaltumo prezumpciją. Pasitikime teisėsaugos institucijomis. Tikimės, kad procesas vyks sklandžiai ir sprendimas bus priimtas taikant supaprastintą sprendimo priėmimo tvarką“, – teigė J. Olekas.
R. Budbergytė: manau, kad jis pasielgs taip, kaip turi pasielgti
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) vicepirmininkė Rasa Budbergytė sako, jog politikas veikiausiai sutiks, jog jo imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
„Mes nesame šituo klausimu kalbėję, bet jeigu taip bus, aš manau, kad G. Paluckas tikrai pasielgs taip, kaip turi pasielgti“, – Eltai sakė R. Budbergytė.
„Mūsų frakcija taip pat, manau, bus už tai, kad reikia sudaryti sąlygas tyrimo institucijoms tirti ir ištirti šitą klausimą iki galo atsisakant teisinės neliečiamybės“, – akcentavo ji.
Pasak parlamentarės, prokurorės kreipimasis jai nebuvo staigmena.
„Šitas klausimas niekada nebuvo pasibaigęs, (jis visą laiką buvo – ELTA) kabantis ore. Kaip sakoma, niekas neturėjo jokių laukimo iliuzijų, kad kas nors nurimę ar nenurimę. Tiesiog nieko nėra netikėto“, – sakė socialdemokratė.
Sureagavo ir Prezidentūra
Naujienų agentūrai ELTA Prezidentūra pateikė trumpą komentarą ir nurodė, kad prezidentas Gitanas Nausėda pasitiki teisėsaugos institucijomis.
„Prezidentas pasitiki teisėsaugos institucijomis“, – Eltai siųstame komentare teigė Prezidentūra.
Ėmė aiškėti rimtos problemos
STT dar pernai vasarą pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viename iš tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ ir „Laisvės TV“ žurnalistinių tyrimų paviešintų aplinkybių.
Šarūnas Černiauskas bei Andrius Tapinas kėlė klausimus dėl iki 2018 m. G. Palucko valdytos įmonės „Sagerta“ gautų ir negrąžintų šimtatūkstantinių paskolų bendrovei „Uni Trading“. Pastaroji įmonė siejama su verslininku Darijumi Vilčinsku. Be to, skelbta, kad 2012 m. socialdemokratas iš verslininko vadovaujamos įmonės įsigijo 223 tūkst. eurų vertės būstą sostinės Verkių regioninio parko teritorijoje.
G. Paluckas tuomet neigė turėjęs verslo santykių su D. Vilčinsku. Visgi, netrukus pats D. Vilčinskas „Verslo žinioms“ pripažino investavęs į socialdemokrato bendrovę.
Praėjusių metų vasarą „Siena“ ir „Laisvės TV“ publikavo ne vieną tyrimą apie abejonių keliančią G. Palucko praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius.
Po šių publikacijų, 2025 m. liepos pabaigoje, G. Paluckas pranešė paliekantis ministro pirmininko pareigas.
