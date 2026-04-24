I. Ruginienės evakuacijos planas: dėl LRT pataisų – slaptas susitikimas, mainų pasiūlymas ir suerzinti „socdemai“

Dar pernai metų gruodį, kai dėl Seimo Kultūros komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko sušlubavusios sveikatos buvo uždarytas pirmųjų valdančiųjų teiktų LRT pataisų klausimas, I. Ruginienė sukritikavo parlamento darbą ir žadėjo pati perimti iniciatyvą.
Šią žinią ji pranešė Vyriausybėje skubiai sušauktoje spaudos konferencijoje, kuri be amo paliko visą socialdemokratų frakciją. Jos nariams nepatiko I. Ruginienės bandymas atsiriboti ir visą kaltę permesti Seimui.
Tiesa, garsiai anonsuotos lyderystės premjerė taip ir nesiėmė.
Socialdemokratų atsakas LRT: tai nėra laisvo žodžio išraiška
Projektas naują kūną įgavo Seimo pirmininko Juozo Oleko iniciatyva suburtoje darbo grupėje, o toliau savo pavidalą keitė ir tebekeičia Seimo Kultūros komitete. Šiame procese nepastebima ne tik premjerė, bet ir ministrė Vaida Aleknavičienė.
Dabar, kai pataisos dėl opozicijos priregistruotų pasiūlymų ir laiko tempimo vėl įstrigo Kultūros komitete, o šeštadienį laukia didžiulis protestas Katedros aikštėje, I. Ruginienė vėl nusprendė pasisakyti.
Ketvirtadienį ryte vykusiame Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos posėdyje I. Ruginienė pareiškė, kad jai, žiūrint iš šono, visas nacionalinio transliuotojo pataisų procesas atrodo prastai, dėl to esą visiems reikia kuo greičiau susėsti ir aptarti tolesnę strategiją.
Beje, šiame frakcijos posėdyje dėl komandiruotės užsienyje nedalyvavo nei LSDP laikinasis pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, nei frakcijos seniūnė Orinta Leiputė.
I. Ruginienė paragino bendražygius susirinkti ketvirtadienį popiet, per pertrauką tarp Seimo rytinio ir vakarinio posėdžio.
Lrytas žiniomis, šiame susitikime savo kolegoms Seime ji išdėstė poziciją, kad reikia šiek tiek pristabdyti LRT pataisų procesą ir pradėti dialogą su opozicija.
Esą būtų galima pasiūlyti kompromisą: jei opozicijos atstovai neberegistruoja naujų siūlymų ir taip neblokuoja pataisų priėmimo, valdantieji jas priimti galėtų jau po gegužės 19-osios.
Ši data svarbi, nes tądien darbą baigia keturi LRT tarybos nariai, tarp kurių valdantieji greičiausiai turėjo paramą slaptame balsavime dėl LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės atleidimo.
Socialdemokratai išklausė premjerės, pasidalino savo nuomone, bet jokio sprendimo nepriėmė, nes susitikime nebuvo nei partijos, nei frakcijos vadovų.
Neoficialiai su Lrytas kalbėję frakcijos nariai mano, kad I. Ruginienė specialiai pasirinko dieną, kai Seime nėra M. Sinkevičiaus ir O. Leiputės. Iš po to sekusios diskusijos vidiniuose susirašinėjimuose jiems susidarė įspūdis, kad su vadovybe ministrė pirmininkė savo taikos pasiūlymo nebuvo derinusi. Esą jai buvo atsakyta, kad sprendimų reikia ieškoti su koalicijos partneriais, o ne opozicija.
Be to, iškart po pokalbio frakcijoje premjerė išskubėjo į iš anksto suplanuotą interviu 15min laidoje, kurioje kaipmat iškėlė savo taikos misiją.
„Aš šiandien noriu taikos. Aš nenoriu kovoti, aš nenoriu karo, aš noriu taikos. Mano, kaip Vyriausybės vadovės, pagrindinė misija tą taiką atnešti žmonėms. Tai ir toliau dėsiu pastangas nešti taiką“, – duodama interviu naujienų portalui 15min sakė I. Ruginienė.
„Kol kas skubos nėra (…), bet grįžkime prie ištakų – Valstybės kontrolės audito išvadų. Tikslas yra skaidresnė, demokratiškesnė sistema. Mes kalbame apie viešuosius finansus ir jų naudojimą. Tai, ką Valstybės kontrolė surašė į savo audito išvadas, nori nenori turime matyti ir girdėti, daryti pokyčius (…). Ir tai nesusiję nei su žurnalistų darbu, nei su laisvės žodžiu. Tai susiję su tam tikrais techniniais sprendimais, kurie yra reikalingi“, – kalbėjo ji.
Su Lrytas bendravę „socdemai“ iš esmės sutinka, kad logikos premjerės pasiūlyme yra, nes jie jau supranta, jog atleisti M. Garbačiauskaitės-Budrienės iki gegužės vidurio greičiausiai nepavyks. Dabar jų tikslas yra parodyti rinkėjams, kad gali LRT valdysenos klausimą išspręsti iki galo, priimant kitus svarbius pakeitimus, kurie yra projekte.
Tačiau socialdemokratus erzina dar vienas I. Ruginienės bandymas tai, kas chaotiška, vaizduoti kaip Seimo bėdą, o pačiai su niekuo nepasitarus išstoti įsijaučiant į taikytojos vaidmenį.
Vyriausybės vadovės idėją nebeskubėti tarp eilučių penktadienį Seimo Kultūros komitete greičiausiai netyčia išdavė socialdemokratas K. Vilkauskas.
Komitetas penktadienį tikėjosi užbaigti jau kelias savaites besitęsiančią agoniją svarstant LRT įstatymo pataisas, bet jau aišku, kad procesas dar tęsis ir kitą savaitę. Dėl opozicijos vėl priregistruotų per šimto siūlymų ir nesutarimų visa procedūra užsitęsė, todėl taškas jai, panašu, nebus padėtas ir šiandien.
Į premjerės interviu komitete dėmesį atkreipė konservatorius Vytautas Juozapaitis. Cituodamas jos taikos siekį politikas ragino skelbti „paliaubas“ – pristabdyti procesą ir kreiptis į Vyriausybę ekspertinės išvados.
O kai liberalas Simonas Kairys pasipiktino, kad savo siūlymą pristatyti galės tik kitą savaitę, K. Vilkauskas jam nurodė, jog pastarojo pasiūlymas yra „jautrus klausimas“, liečiantis įstatymo projekto įsigaliojimo datą, todėl jis ir bus perkeliamas į kitą trečiadienį.
Socialdemokratas aiškino, kad dėl projekto įsigaliojimo datos reikalinga atskira diskusija, nes to esą nori ir I. Ruginienė: „Siūlau neaštrinti tų kampų ir tikrai dar pasikalbėti, padiskutuoti. Tą poziciją išreiškė ir premjerė.“
Seimo pirmininkas J. Olekas ketvirtadienį teigė, kad LRT pataisos į posėdžių salę svarstymui turėtų sugrįžti po dviejų savaičių, gegužės 7 dieną.
