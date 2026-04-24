Kultūros ministerija kreipėsi į LRT: prašo suteikti informaciją apie R. Miliūtės darbo santykius

„Šįryt atkeliavo užklausa iš Kultūros ministerijos dėl Ritos Miliūtės. Atsakau ministerijai – laida „Langas į valdžią“ yra laimėjusi Programų konkurse ir R. Miliūtė laidą vedą programos kūrimo sutarties pagrindu“, – penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė LRT vadovė.
Ministerijos kanclerio pasirašytas prašymas
„Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos interneto svetainėje nėra skelbiama atitinkama informacija, prašome Jūsų suteikti informaciją apie LRT darbo ar kitus sutartinius santykius su žurnaliste R. Miliūte, pažymint tokių sutartinių santykių pobūdį (darbo / autorinė / paslaugų sutartis ir kt.) ir galiojimą (galiojanti / pasibaigusi / nutraukta ar kt.)“, – rašoma Kultūros ministerijos kreipimesi, kuriuo savo įraše pasidalijo M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
„Jei LRT tiesioginių sutartinių santykių su R. Miliūte neturi, prašome nurodyti informaciją, kokiu pagrindu žurnalistė R. Miliūtė veda LRT transliuojama televizijos programą „Langas į valdžią““, – prašo Kultūros ministerijos kancleris Lukas Alsys.
Kaip rašte teigė Kultūros ministerija, į LRT nuspręsta kreiptis kultūros ministrei Vaidai Aleknavičienei susilaukiant klausimų, susijusių su R. Miliūtės elgesiu.
ELTA primena, balandžio 8-osios vakarą prie Seimo vyko protestas prieš naująsias Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisas. Į protestą „Šalin rankas nuo laisvo žodžio! Nepasiduosime“ susirinkę gyventojai reikalavo politikų atsisakyti siūlymų, pasak jų, keliančių grėsmę žiniasklaidos laisvei. Renginio metu žurnalistė R. Miliūtė, rodydama Seimo pusėn, pademonstravo vidurinį pirštą.
Vilniaus policija, gavusi skundų dėl protesto metu rodytų žurnalistės gestų, pradėjo administracinę teiseną.
Naujosios LRT įstatymo pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos nacionalinio transliuotojo generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.