Lietuvos vyskupų konferencija į LRT tarybą deleguos R. Tamašunienės patarėją R. Ruškytę

„Lietuvos vyskupų konferencija 2026 m. balandžio 16 d. Nuolatinės tarybos posėdyje iš trijų kandidatų Lietuvos vyskupų konferencijos atstove Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos taryboje šešerių metų kadencijai išrinko buvusią Konstitucinio Teismo teisėją, Teisėjų garbės teismo narę Ramutę Ruškytę. Už ją vienbalsiai balsavo visi trys LVK Nuolatinės tarybos nariai“, – dėstoma LVK pranešime.
R. Ruškytė pernai spalį prisijungė prie R. Tamašunienės komandos ir patarinėja jai baudžiamosios justicijos bei konstitucinės ir administracinės teisės klausimais.
Ji nuo 2005 m. iki 2014 m. buvo Konstitucinio Teismo (KT) teisėja.
Knygos apie S. Skvernelį bendraautorė B. Davidonytė: jo ašaros manęs nesugraudino
Tiesa, šiuo metu galiojančiame LRT įstatyme yra numatyta nuostata, kad visuomeninio transliuotojo tarybos nariais negali būti Seimo, Vyriausybės, Radijo ir televizijos komisijos nariai, taip pat asmenys, sutartiniais ryšiais susiję su radijo ar televizijos stotimis, taip pat dirbantys LRT.
B. Davidonytė vertina skeptiškai: LRT taryba nėra depolitizuojama
Savo ruožtu Žurnalistų profesionalų asociacijos (ŽPA) pirmininkė Birutė Davidonytė sako, kad toks sprendimas rodo, kad LRT taryba nėra depolitizuojama.
„Matome, kad LRT taryboje bus dar vienas žmogus tiesioginiais ryšiais susijęs su politikais, dirbantis šios Vyriausybės teisingumo ministrės patarėja, be jokio atšalimo laikotarpio“, – Eltai teigė B. Davidonytė.
„Tai, ką matome ir Seime, nėra depolitizuojama LRT taryba. Kiekvieną dieną komitete iš naujo svarstomas klausimas, gal reikėtų sumažinti politikų deleguojamų atstovų ir niekad nesutinkama to padaryti (...) O mes matome, kad ir visuomeninės organizacijos į LRT tarybą kartais paskiria žmones, kurie yra tiesiogiai susiję su politikais“, – akcentavo ji.
Šiuo metu LRT taryboje LVK deleguota narė yra Irena Vaišvilaitė, jos kadencija baigsis gegužės viduryje.
LRT tarybą turėtų sudaryti 12 narių, tačiau iš jos atsistatydinus prezidento paskirtam Giedriui Jucevičiui, šiuo metu sudėtyje yra 11 narių. Šalies vadovas Gitanas Nausėda kiek anksčiau teigė ketinantis į jo vietą skirtį tokį asmenį, kuris nebūtų susijęs su politinėmis partijomis.
Tarybą sudaro po keturis prezidento, Seimo ir visuomeninių organizacijų skirti asmenys.
Naujus tarybos narius iki gegužės vidurio be Vyskupų konferencijos turi paskirti ir kitos visuomeninės organizacijos: Lietuvos mokslų taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos švietimo taryba.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Seime ir viešojoje erdvėje netyla diskusijos dėl LRT įstatymo pataisų. Naujajame projekte numatomas visuomeninio transliuotojo Valdybos atsiradimas, Tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimo anksčiau laiko pagrindas.
Šias pataisas rengusi Seimo pirmininko Juozo Oleko sudaryta darbo grupė taip pat numatė, kad „LRT naudojamuose kanaluose ir LRT interneto svetainėje be Tarybos leidimo neleidžiama veikti kitoms žiniasklaidos priemonėms. Asmenys, kurie valdo ar yra vieši kitų žiniasklaidos priemonių atstovai, gali dalyvauti LRT turinyje tik pagal LRT tarybos patvirtintas redakcinės politikos sąlygas, deklaravę interesų konfliktus“.
Naująsias LRT įstatymo pataisas Venecijos komisija vertina skubos tvarka.
Dėl šių pataisų vyko dar vienas protestas „Šalin rankas nuo laisvo žodžio! Nepasiduosime“, į kurį susirinko apie 10 tūkst. žmonių. Šią savaitę planuojamas dar vienas protestas Katedros aikštėje.
Naujosios pataisos parengtos po to, kai pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos.