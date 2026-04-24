G. Paluckas stabdo narystę partijoje, atsisakys neliečiamybės supaprastinta tvarka

Portalui Lrytas parlamentaras tvirtino, kad kol kas nesusipažino su teisėsaugos kreipimusi ir jo detalėmis, tačiau sutiks, kad Seimas naikintų jo imunitetą supaprastinta tvarka.
„Vertinu blaiviai, įtarimų ar šito kreipimosi paties aš nemačiau. Su žmona švenčiam vestuvių metines“, – portalui Lrytas penktadienį sakė G. Paluckas.
„O toliau, kaip sakyti, sustabdžiau narystę partijoje, kas pas mus yra numatyta statute, ir informavau bičiulius, kad sutinku su supaprastinta (teisinės neliečiamybės naikinimo – Lrytas) tvarka“, – pridūrė jis.
Prokuratūra kreipėsi į Seimą dėl G. Palucko: buvęs premjeras skelbia apie narystės partijoje stabdymą
Jeigu G. Paluckas išties sutiks dėl supaprastintos tvarkos, tai reikš, jog Seimui nereikės sudaryti specialiosios tyrimo komisijos šiam klausimui svarstyti.
Buvęs „socdemų“ pirmininkas nurodė, kad narystę partijoje sustabdė iškart po prokuratūros žinios.
„Paskaičiau laikraščiuose, portaluose, kad generalinė prokurorė kreipėsi į Seimą, tai aš iš karto sustabdžiau narystę“, – sakė parlamentaras.
Tvirtina, kad jokios nusikalstamos veikos nepadarė
Kaip skelbta anksčiau, vasario pabaigoje buvęs ministras pirmininkas buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas ikiteisminiame tyrime dėl galimo piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo.
Penktadienį Generalinė prokuratūra pranešė, jog prašys Seimo leisti patraukti politiką baudžiamojon atsakomybėn.
„Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad panaudojant lėšas, kurių kilmė nežinoma ir nepagrįsta teisėtai gautomis pajamomis, įgyjant bei jungtinės nuosavybės teise valdant turtą, kurio bendra vertė viršija 900 MGL, Gintautas Paluckas galimai padarė nusikalstamą veiką, numatytą Baudžiamojo kodekso 189–1 straipsnio „Neteisėtas praturtėjimas“ 1 dalyje“, – rašoma prokurorų pranešime.
Pats G. Paluckas tvirtina jokių nusikalstamų veikų nepadaręs.
„Pirmiausiai, norėsiu tą kreipimąsi pamatyti, pasižiūrėti, nes aš juk, nėra didelė paslaptis, buvau apklausose, atsakiau į man užduotus klausimus ir pateikiau visą informaciją. Norėsiu pasižiūrėti, ar ji buvo apskritai įvertinta, ar buvo atkreiptas dėmesys, ar, kaip sakyti, tas mano vaikščiojimas į apklausas buvo bergždžias ir niekam įspūdžio nedaro. Tai norėčiau pirmiausiai susipažinti su kreipimusi.
„Nei aš, nei mano artimieji jokios nusikalstamos veikos nesame padarę, mano įsitikinimu“, – kalbėjo politikas.