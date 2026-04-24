Prokuratūros rašte – naujos detalės apie G. Palucką: minima žmona, šimtatūkstantinės sumos

Kaip teigiama rašte, prokuratūros surinkti duomenys leidžia įtarti, kad buvęs premjeras nuo 2010 m. gruodžio 11 d. iki 2024 m. gruodžio 31d. kartu su sutuoktine nuosavybės teise turėjo didesnės negu 900 MGL vertės turtą, žinodamas, kad šis turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis.
„G. Paluckas su sutuoktine I. Palucke, įnešdamas grynuosius pinigus į bankus, už grynuosius pinigus įsigydamas automobilius, nekilnojamąjį turtą ir vertybinius popierius, panaudojo 800 136,34 LT ir 58 684,74 Eur, kurių kilmė nežinoma ir nepagrįsta teisėtai gautomis pajamomis“, – teigiama rašte.
„Taip pat Kipro Respublikoje registruota įmonė neatlygintinai perleido G. Paluckui ir I. Paluckei nežinomos kilmės 186 998 Lt vertės turtą ir taip G. Paluckas su I. Palucke apsimestiniais sandoriais įgijo 186 998 Lt vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis“, – aiškina prokurorai.
Taigi, teisėsaugos turimais duomenimis, tokiu būdu, G. Paluckas, veikdamas kartu su žmona, panaudodamas neaiškios kilmės lėšas, apsimestiniais sandoriais galimai įgijo bei jungtinės nuosavybės teise turėjo 344 578,6 eurų vertės turto.
Duomenys, kuriais remiantis daroma minėta išvada, užfiksuoti liudytojų apklausų, daiktų apžiūros protokoluose, specialisto išvadoje ir kituose ikiteisminio tyrimo dokumentuose.
Prašo naikinti teisinę neliečiamybę
Penktadienį Generalinė prokuratūra pranešė, jog kreipsis į Seimą ir prašys naikinti buvusio ministro pirmininko teisinę neliečiamybę bei leisti jį patraukti baudžiamojon atsakomynėn.
Teigiama, kad generalinės prokurorės prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis 2025 m. pradėtame ikiteisminiame tyrime.
Tyrimas atliekamas pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 228 straipsnio „Piktnaudžiavimas“ antrą dalį ir 189 straipsnio „Neteisėtas praturtėjimas“ pirmąją dalį.
Pranešime spaudai teigiama, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys rodo, jog G. Paluckas galimai neteisėtai įgijo ar jungtinės nuosavybės teise valdė turtą, kurio bendra vertė, kaip viešai skelbė prokuratūra, viršija 45 tūkst. eurų.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) dar pernai vasarą pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viename iš tiriamosios žurnalistikos centro „Siena“ ir „Laisvės TV“ žurnalistinių tyrimų paviešintų aplinkybių.
Šarūnas Černiauskas bei Andrius Tapinas kėlė klausimus dėl iki 2018 m. G. Palucko valdytos įmonės „Sagerta“ gautų ir negrąžintų šimtatūkstantinių paskolų bendrovei „Uni Trading“. Pastaroji įmonė siejama su verslininku Darijumi Vilčinsku.
Be to, skelbta, kad 2012 m. socialdemokratas iš verslininko vadovaujamos įmonės įsigijo 223 tūkst. eurų vertės būstą sostinės Verkių regioninio parko teritorijoje.
Praėjusių metų vasarą „Siena“ ir „Laisvės TV“ publikavo ne vieną tyrimą apie abejonių keliančią G. Palucko praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius. Po šių publikacijų, 2025 m. liepos pabaigoje, G. Paluckas pranešė paliekantis ministro pirmininko pareigas.
Vasario mėnesį politikas buvo apklaustas STT kaip specialusis liudytojas.
Kaip anksčiau skelbė naujienų portalas „Delfi“, G. Palucko žmonai buvo pareikšti įtarimai dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos. Tiesa, Generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) portalui minėtos informacijos nei patvirtino, nei ją paneigė.
Po žinios iš Generalinės prokuratūros, G. Paluckas portalui Lrytas teigė, jog sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP). Taip pat politikas teigė, jog sutiks, kad jo teisinis imunitetas būtų naikinamas supaprastinta tvarka – t. y., neformuojant specialiosios tyrimo komisijos.
„Vertinu blaiviai, įtarimų ar šito kreipimosi paties aš nemačiau. Su žmona švenčiam vestuvių metines“, – portalui Lrytas penktadienį sakė G. Paluckas.
„O toliau, kaip sakyti, sustabdžiau narystę partijoje, kas pas mus yra numatyta statute, ir informavau bičiulius, kad sutinku su supaprastinta (teisinės neliečiamybės naikinimo – Lrytas) tvarka“, – pridūrė jis.
Buvęs ministras pirmininkas ir buvęs LSDP lyderis tvirtino, jog nei jis, nei jo artimieji jokių nusikalstamų veikų nepadarė.
„Pirmiausiai, norėsiu tą kreipimąsi pamatyti, pasižiūrėti, nes aš juk, nėra didelė paslaptis, buvau apklausose, atsakiau į man užduotus klausimus ir pateikiau visą informaciją. Norėsiu pasižiūrėti, ar ji buvo apskritai įvertinta, ar buvo atkreiptas dėmesys, ar, kaip sakyti, tas mano vaikščiojimas į apklausas buvo bergždžias ir niekam įspūdžio nedaro. Tai norėčiau pirmiausiai susipažinti su kreipimusi.
„Nei aš, nei mano artimieji jokios nusikalstamos veikos nesame padarę, mano įsitikinimu“, – kalbėjo politikas.