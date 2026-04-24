Sauliui Skverneliui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo

2026 m. balandžio 24 d. 14:15
Parlamentarui Sauliui Skverneliui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo, pranešė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir Generalinė prokuratūra.
„STT pareigūnų surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad S. Skvernelis, būdamas valstybės tarnautoju, Seimo nariu, nuo 2025 m. sausio iki lapkričio mėn. per tarpininką susitarė priimti ir per keletą kartų priėmė ne mažesnį kaip 51 000 eurų kyšį grynaisiais pinigais. Kyšiai galimai buvo duoti siekiant palankumo suinteresuotiems asmenims“, – skelbia STT.
„Įtariama, kad S. Skvernelis galimai žinojo, jog neteisėtas piniginis atlygis jam bus mokamas iš nusikalstamos veikos bendrininkų kyšininkavimo metu gautų neteisėtų pajamų“, – priduriama pranešime.
Prokuratūros duomenimis, šiuo metu ikiteisminiame tyrime dėl galimos korupcijos Valstybinėje augalininkystės tarnyboje (VAT) įtarimai pareikšti iš viso 16-ai asmenų.

Knygos apie S. Skvernelį bendraautorė B. Davidonytė: jo ašaros manęs nesugraudino

ELTA primena, kad Seimas panaikino S. Skvernelio teisinę neliečiamybę po to, kai į parlamentą kreipėsi generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
Savo ruožtu pats politikas sutiko, kad jo neliečiamybės klausimas būtų sprendžiamas supaprastinta tvarka. Tiesa, įtarimus jis neigė.
Susiję straipsniai
„Socdemai“ keisti koalicijos kol kas nelinkę: atsakymą sau jau turi ir V. Sinkevičius

„Socdemai“ keisti koalicijos kol kas nelinkę: atsakymą sau jau turi ir V. Sinkevičius

S. Skvernelio karjeroje – ir staigūs posūkiai: Garliavos drama, D. Grybauskaitė ir vadovų paslydimai

S. Skvernelio karjeroje – ir staigūs posūkiai: Garliavos drama, D. Grybauskaitė ir vadovų paslydimai

S. Skvernelio atsisveikinimas: esu tikras, kad ir savo ligą, ir šitą bėdą gavau per politiką

S. Skvernelio atsisveikinimas: esu tikras, kad ir savo ligą, ir šitą bėdą gavau per politiką

Generalinės prokurorės kreipimesi į Seimo narius buvo nurodyta, kad pinigus buvusiai S. Skvernelio patarėjai Agnei Silickienei perduodavo dabar jau nušalintas VAT direktorius Jurijus Kornijenko, kuris ir dar keli asmenys figūruoja stambaus masto korupcijos byloje.
S. Skvernelis tą pačią dieną pranešė stabdantis narystę partijoje, vėliau pasitraukė ir iš Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos Seime.
ELTA anksčiau skelbė, kad tiriant galimą itin didelio masto korupciją VAT, teisėsauga atliko kratas Seime S. Skvernelio ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus kabinetuose, šių politikų namuose. Pastarajam taip pat yra pareikšti įtarimai.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu surinktais duomenimis, iš augalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams Valstybinės augalininkystės tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus.
Per daugiau nei 100 kratų paimta daugiau nei 1,3 mln. eurų grynųjų pinigų, 8 kilogramai aukso, kurio vertė apie 1 mln. eurų, taip pat buvo rasta 11 tūkst. pakelių cigarečių, 14 tūkst. litrų alkoholio, kokaino ir sprogmenų.
