Sukrečianti akistata: Manto Sadausko tėvas prabilo apie susitikimą su įtariamu žudiku

Vyras minėtam portalui pasakojo, kad daug anksčiau išvaikščiojęs ir mišką, kuriame vėliau buvo rastas krovininis dingusio paramediko automobilis, tačiau tada šios transporto priemonės jis dar nematė.
„Grįžau namo, bet toptelėjo tokia mintis: gal kažkas, kažkur išlįs naktį. Tada trise – aš, žmona ir kitas mano sūnus – sėdome į automobilį ir išvažiavome. Visur važinėjome išjungę žibintus. O kai važiavome žvyrkeliu, pamačiau krovininio automobilio su keltuvu vėžes. Tomis vėžėmis aš nusekiau iki sodybos (kur buvo rastas kūnas – red. past.). Pagalvojau: kaip tokiu metu – buvo 4.40 val. – čia galėjo atsirasti naujai įspaustos vėžės? Iš sodybos šis krovininis automobilis buvo išvažiavęs. Gali būti, kad apie 3 val. jis buvo nuvežtas į miškelį“, – pasakojo L. Sadauskas.
Kai prie sodybos vyras išlipo iš savo automobilio, kad padarytų dar kelias nuotraukas, prie jo priėjo baltą bliuzoną vilkintis vyriškis. Pasirodo, jis – vienas iš įtariamųjų paramediko nužudymo byloje.
Prakalbo J. Gaigalaitės advokatas: savo kaltės nepripažįsta
Priename, kad Panevėžio apylinkės teismas paramediko Manto Sadausko nužudymo byloje įtariamą buvusią jo sutuoktinę Justiną Sadauskienę leido suimti dviem mėnesiams, o kitas įtariamasis už užstatą paleistas į laisvę.
Prokuroras Lukas Krivickas prašė teismo leisti J. Sadauskienę suimti maksimaliam trijų mėnesių laikotarpiui. Teismas šį prašymą tenkino iš dalies ir leido įtariamąją suimti dviem mėnesiams.
Susiję straipsniai
J. Sadauskienei pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.
Moters advokatas Vaidotas Sviderskis teisme žurnalistams sakė, kad jo ginamoji kaltės nepripažįsta.
Iš tragedijos vietos – naujausi sodybos vaizdai: kur rastas Manto Sadausko kūnas
Kitą įtariamąjį byloje teismas nutarė paleisti į laisvę ir pritaikė jam 5 tūkst. eurų užstatą. Prokuroras teismo prašė leisti suimti šį vyrą vienam mėnesiui.
Pastarasis, kaip skelbė žiniasklaida, yra Ilja Solkanas, kito įtariamojo byloje Viliaus Solkan tėvas.
V. Solkaną teismas leido suimti dviejų mėnesių laikotarpiui.
Kūnas rastas suvyniotas į batutą ir užkastas
Anksčiau ieškoto paramediko M. Sadausko kūnas rastas antradienį Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Palaikus pareigūnai surado be įtariamųjų pagalbos.
Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas, jį apžiūrėjo ekspertai, kurie nustatys, ar juo buvo padaryti nusikaltimai.
Antradienį buvo rastas ir, kaip manoma, nužudytam paramedikui priklausantis automobilis. Transporto priemonė aptikta nuošalioje vietovėje Panevėžio rajone.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus pirmadienio rytą pranešė, kad gavo užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o tos vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad nurodyto darželio nėra.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
M. Sadausko artimieji sako, kad vyras skyrėsi su savo vaikų motina, ji nenorėjo jam atiduoti jųdviejų vaikų, esą teismo sprendimu vaikai turėjo augti su tėvu. Artimieji skundėsi, kad anksčiau buvo padegti jų automobiliai. Dingus vyrui, jie ėmė įtarti, kad prie to prisidėjo buvusi sutuoktinė ir jos naujasis draugas. M. Sadauskas ir jo buvusi sutuoktinė dirbo toje pačioje darbovietėje, abu buvo paramedikai.
Paramediko nužudymas PanevėžyjePanevėžysnužudymas
