Vilniaus rajono taryba vėl nepritarė siūlymui pervadinti H. R. Gulbinowicziaus vardu pavadintas gatves

Šis klausimas tarybai buvo teikimas, atlikus gyventojų apklausas dėl gatvių pavadinimų pakeitimų Nemenčinės mieste ir Buivydžių seniūnijoje.
Vilniaus rajono savivaldybės Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėja Teoroda Bineva tarybos posėdyje pranešė, kad žmonės apklausoje dėl H. R. Gulbinowicziaus vardu pavadintos gatvės pervadinimo dalyvavo labai neaktyviai – iš viso apklausoje dalyvavo tik apie 10 proc. vietos gyventojų.
Už sprendimą, kuriuo siūlyta pervadinti H. R. Gulbinowicziaus vardu pavadintą gatvę Buivydžių seniūnijoje, po pateikimo balsavo 12 tarybos narių, 6 buvo prieš, 12 susilaikė. Taigi šiai iniciatyvai nebuvo pritarta.
Vėliau buvo pateiktas klausimas H. R. Gulbinowicziaus vardu pavadintos gatvės pervadinimo Nemenčinės mieste. Čia surengtoje apklausoje vietos gyventojai pritarė minėto dvasininko vardu pavadintos gatvės pavadinimo keitimui.
Visgi, balsuojant ir dėl šio sprendimo, siūlymui keisti gatvės pavadinimą Vilniaus rajono savivaldybės taryba nepritarė. Už gatvės pavadinimo keitimą balsavo 14 tarybos narių, 5 buvo prieš, susilaikė 11.
Klausė, ar savivaldybė susimokės už advokatų paslaugas
Diskutuojant dėl H. R. Gulbinowicziaus vardu pavadintos gatvių keitimo, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovas Waldemaras Urbanas atkreipė dėmesį į gyventojų apklausą Buivydžių seniūnijoje. Jo teigimu, itin žemas žmonių aktyvumas rodo, jog vietiniams šis klausimas nėra aktualus.
„Klausimas nesulaukė gyventojų dėmesio. (...) Apklausos duomenys rodo, kad dalyvavo labai nedidelė gyventojų dalis. (...) Gyventojai arba nepritaria pokyčiams, arba nemato juos svarbiais“, – komentavo tarybos narys.
Tuo metu kitas LLRA-KŠS atstovas, tarybos narys Tadeuszas Andrzejewskis pažymėjo manantis, kad žemas vietinių aktyvumas apklausoje dėl gatvių pavadinimų keitimo siunčia ir kitą signalą.
„Mūsų gyventojai parodė, kad jie nelinkę dalyvauti poliniame spektaklyje“, – teigė T. Andrzejewskis
Tuo metu Laisvės partijos narys Danielius Ilkevičius priminė, jog H. R. Gulbinowicziaus gatvių pavadinimų keisti nenorinčiai savivaldybei teks aiškintis teisme, nes į teismą dėl to jau kreipėsi Vyriausybės atstovė.
„Vyriausybės atstovė aiškiai įvardijo, kad ieškinius atsiims tada, kai savivaldybė priims sprendimą“, – atkreipė dėmesį D. Ilkevičius.
Jam antrino ir socdemas Martynas Motuzas. Jis kėlė klausimą, kaip savivaldybė turės gintis teisme.
„Ką jūs planuojate? Mestis pinigus advokatams?“, – klausinėjo politikas.
Kita Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė Marija Rekst savo ruožtu paragino grįžti prie H. R. Gulbinowicziaus istorijos. Jis teigė, kad yra išleista knyga, kurioje nurodoma, kad nėra įrodymų, jog dvasininkas buvo pedofilas. Taigi, pasak M. Rekst, klausimas dėl H. R. Gulbinowicziaus gatvių pervadinimo neturėtų būti svarstomas.
„Niekur nebuvo įrodymų, kad jis yra pedofilas“, – pabrėžė tarybos narė.
Vilniaus rajono savivaldybės tarybai nepritarus siūlymui keisti H. R. Gulbinowicziaus gatvės pavadinimą Nemenčinės mieste, socdemas M. Motuzas priminė, kad būtent čia vietos gyventojai pareiškė norą, jog gatvė būtų pervadinta. Politikas nustebo, kad taryba net ir tokiu atveju nuomonės nepakeitė.
„Net ir gyventojų nuomonė nieko jums nereiškia“, – sakė M. Motuzas.
Vyriausybės atstovė kreipėsi į teismą
ELTA primena, kad Vyriausybės atstovė Vilniaus ir Alytaus apskrityse Gedmantė Eimontienė pareikalavo, kad Vilniaus rajono savivaldybė savo rajono teritorijoje atšauktų kardinolo H. R. Gulbinowicziaus vardo gatvių pavadinimus.
Savivaldybei to nepadarius, Vyriausybės atstovė kreipėsi į teismą.
Klausimą dėl H. R. Gulbinowicziaus vardu pavadintų gatvių Vilniaus rajone pervadinimo rajono savivaldybės taryboje bandyta inicijuoti ne kartą, tačiau nesėkmingai, nes tarybos dauguma nuspręsdavo šio klausimo nesvarstyti.
Siūlyta numatyti, kad Nemenčinės mieste bei Buivydžių seniūnijoje minėto dvasininko vardu pavadintos gatves būtų pervadintos į Buivydžių ir Gabrielio Jano Mincevičiaus gatves.
Lenkijoje iš kardinolo atimti garbės titulai
Naujienų portalas Lrt.lt skelbė, kad 2020 m. Vatikano sprendimu kardinolas H. R. Gulbinovičius buvo nubaustas už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bei dvasininkų padarytų pedofilijos nusikaltimų slėpimą.
Kaip teigiama portalo publikacijoje, iš kardinolo, kuris jau yra miręs, Lenkijoje buvo atimti garbės titulai, panaikintas dvasininkui skirtas garbės piliečio vardas.
Nepaisant šių sprendimų, Vilniaus rajone H. Gulbinovičius tebėra laikomas garbės piliečiu, o jo vardu pavadintos trys gatvės. Dvasininkas yra kilęs iš šio krašto.