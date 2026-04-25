Baltijos jūroje – neeilinė gelbėjimo operacija

2026 m. balandžio 25 d. 18:43
Karinių oro pajėgų sraigtasparniu šeštadienį iš Baltijos jūroje plaukusio laivo evakuotas keleivis, pranešė Lietuvos kariuomenė.
Skelbiama, kad Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras šeštadienį 16.55 val. gavo pranešimą iš laivo „Regina Seaways“, kuris plaukia į Klaipėdą, jog sunegalavo keleivis, jo sveikatos būklė blogėja.
Laivas buvo apie 50 jūrmylių nuo Klaipėdos uosto, buvo reikalinga skubi keleivio evakuacija į ligoninę.
Gelbėjimo operacijai nedelsiant buvo aktyvuotas Karinių oro pajėgų sraigtasparnis AS-365 iš Karinių oro pajėgų Paieškos ir gelbėjimo posto Nemirsetoje.
Sraigtasparnis, iš laivo pakėlęs sunegalavusį keleivį, nuskraidino jį į Klaipėdą prie Jūrininkų ligoninės ir 18.10 val. perdavė Greitosios medicininės pagalbos medikams.
