Baltijos jūroje – neeilinė gelbėjimo operacija

Skelbiama, kad Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras šeštadienį 16.55 val. gavo pranešimą iš laivo „Regina Seaways“, kuris plaukia į Klaipėdą, jog sunegalavo keleivis, jo sveikatos būklė blogėja.
Laivas buvo apie 50 jūrmylių nuo Klaipėdos uosto, buvo reikalinga skubi keleivio evakuacija į ligoninę.
Gelbėjimo operacijai nedelsiant buvo aktyvuotas Karinių oro pajėgų sraigtasparnis AS-365 iš Karinių oro pajėgų Paieškos ir gelbėjimo posto Nemirsetoje.
Sraigtasparnis, iš laivo pakėlęs sunegalavusį keleivį, nuskraidino jį į Klaipėdą prie Jūrininkų ligoninės ir 18.10 val. perdavė Greitosios medicininės pagalbos medikams.