I. Ruginienė apie teisėsaugos akiratyje atsidūrusius politikus: skubėjimas įvertinti gali pakenkti

„Aš manau, kad reikia pasitikėti teisėsaugos institucijomis, leisti joms dirbti. Mūsų dabartiniai vertinimai ir pernelyg (didelis – ELTA) skubėjimas įvertinti gali pakenkti tyrimui, o aš labai norėčiau, kad tyrimas būtų atliktas kuo greičiau, kad mes kuo greičiau gautume atsakymus. Tada galėsime padaryti ir politinius vertinimus“, – šeštadienį Nacionaliniame miškasodyje žurnalistams teigė ji, paklausta, kokią žinią tai siunčia visuomenei apie politinės sistemos stabilumą ir galimybę pasitikėti politikais.
Kaip skelbta, penktadienį parlamentarui, ekspremjerui, buvusiam Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderiui S. Skverneliui pareikšti įtarimai Valstybinės Augalininkystės tarnybos kyšininkavimo byloje. Tuo metu generalinė prokurorė Nida Grunskienė penktadienį taip pat pasirašė ir išsiuntė kreipimąsi į Seimą dėl parlamentaro, buvusio Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko ir ekspremjero G. Palucko teisinės neliečiamybės naikinimo.
Portalui „Lrytas“ pastarasis politikas patvirtino stabdantis narystę LSDP ir sutinkantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka. Tiesa, jis tikina nusikalstamų veikų nepadaręs.
Susiję straipsniai
Teigiama, kad generalinės prokurorės prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis 2025 m. pradėtame ikiteisminiame tyrime. Tyrimas atliekamas pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 228 straipsnio „Piktnaudžiavimas“ antrą dalį ir 189-ojo straipsnio „Neteisėtas praturtėjimas“ pirmąją dalį.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad G. Paluckas galimai neteisėtai įgijo ar jungtinės nuosavybės teise valdė turtą, kurio bendra vertė viršija 45 tūkst. eurų.
Kreipimesi Seimui dėl teisinės neliečiamybės G. Paluckui panaikinimo nurodoma, jog Seimo narys su sutuoktine Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų turto.
Kaip skelbė naujienų portalas „Delfi“, anksčiau įtarimai dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos buvo pareikšti ir G. Palucko žmonai Ilmai Paluckei. Tiesa, generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) portalui minėtos informacijos nei patvirtino, nei paneigė.
ELTA primena, kad pernai vasarą viešojoje erdvėje pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius, liepos pabaigoje socialdemokratas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vadovauta Vyriausybė.
Tuo metu S. Skvernelio teisinę neliečiamybę Seimas panaikino po to, kai į parlamentą kreipėsi generalinė prokurorė. Jis sutiko, kad jo teisinis imunitetas būtų naikinamas supaprastinta tvarka, tačiau įtarimus neigė.
Kaip penktadienį nurodė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), pareigūnų surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad politikas, būdamas valstybės tarnautoju ir Seimo nariu, nuo 2025 m. sausio iki lapkričio mėnesio per tarpininką susitarė priimti ir per keletą kartų priėmė ne mažesnį kaip 51 tūkst. eurų kyšį grynaisiais pinigais.
Institucijos teigimu, kyšiai galimai buvo duoti siekiant palankumo suinteresuotiems asmenims.
Taip pat teisėsauga įtaria, kad S. Skvernelis galimai žinojo, jog neteisėtas piniginis atlygis jam bus mokamas iš nusikalstamos veikos bendrininkų kyšininkavimo metu gautų neteisėtų pajamų.