LRT Vidaus audito tarnybos vadovo pozicija vis dar tuščia: per metus neatsirado tinkamas kandidatas

Pasak LRT tarybos pirmininko Mindaugo Jurkyno, paskutinė kandidatūra buvo svarstyta prieš kelias savaites vykusio posėdžio metu. Vis dėlto į Vidaus audito tarnybos vadovus pretendavęs asmuo esą nesulaukė reikiamo bent 7 LRT tarybos narių palaikymo.
„Buvo viena kandidatė. Išklausius Atrankos komisijos aptarimus ir jos atsakymus (…), ji nesurinko daugumos balsų, kurie leistų būti išrinktai. Nebuvo daugumos balsų, kad galėtume patvirtinti“, – Eltai sakė M. Jurkynas.
„Mes išklausėme jos, uždavėme klausimus ir kiekvienas pasidarėme savo išvadas. Bet žinant, kad posėdyje dalyvavo tik 8 žmonės iš 12, 4 nebuvo (…), surinkti 7 (balsus – ELTA), kai 8 (nariai – ELTA) dalyvauja, ko gero, yra sunku, nes turi būti slaptas balsavimas“, – akcentavo jis.
Tiesa, LRT tarybos vadovas sako didelės problemos dėl situacijos nematantis, mat šiuo metu laikinai Vidaus audito tarnybai vadovaujanti Vaida Novikova esą puikiai susitvarko su pareigomis.
„Mes paskelbėme konkursą ir atitinkamai lauksime kandidatų (…). O kol kas turime V. Novikovą, laikinai einančią (pareigas – ELTA) iš tos tarnybos ir labai puikiai susidorojančią su užduotimis. Tai ta funkcija yra padengta“, – sakė M. Jurkynas.
LRT Vidaus audito tarnybos vadovą į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Taryba.
ELTA primena, kad nuo 2024 m. liepos LRT Vidaus audito tarnybos vadovės pareigas ėjusi L. Savičienė apie pasitraukimą visuomeninio transliuotojo tarybai pranešė praėjusių metų balandį. Netrukus po to Taryba nusprendė skelbti viešąjį konkursą LRT Vidaus audito tarnybos vadovo pareigoms eiti. Iki tol, kol bus rastas tinkamas kandidatas, Vidaus audito tarnybai vadovauti pavesta V. Novikovai.
Tiesa, praėjus keliems mėnesiams, pernai birželį, LRT taryba nutraukė konkursą. Toks sprendimas priimtas atsižvelgus į atrankos komisijos rekomendacijas.
Rugpjūtį buvo patvirtintos naujo Vidaus audito tarnybos vadovo konkurso sąlygos. Netrukus paskelbtas ir naujas konkursas. Vis dėlto ir šis kartas buvo nesėkmingas – LRT tarybai įvertinus pastarojo konkurso kandidatus, nuspręsta skelbti naują atranką.