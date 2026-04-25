M. Sadausko artimųjų emocijos prie laidojimo namų: „Noriu perduoti Justinai: supūk tu pragare!“

Prie laidojimo namų sutikta M. Sadausko artima giminaitė neslėpė emocijų.
„Esu giminaitė, noriu perduoti Justinai: supūk tu, pragare! Ir kalėjime, pirmiausia. Mes šito taip nepaliksime ir nepamiršime niekada“, – apsiašarojusi kalbėjo moteris.
M. Sadauskas į paskutiniąją kelionę bus išlydėtas sekmadienį 13 valandą.
Kaip skelbta, paramediko M. Sadausko kūnas rastas antradienį Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje.
Nužudymo byloje įtarimai pareikšti trims asmenims, tarp jų - J. Sadauskienė, paramediko žmona.
Nužudyto dviejų vaikų tėvo atminimas šiandien bus pagerbtas įvairiais būdais.
„Jo aistra motociklams buvo daugiau nei pomėgis – tai buvo jo gyvenimo būdas, jo kelias, jo laisvės simbolis“, – apie M. Sadauską rašė jo bičiulis Deividas Janavičius, kviesdamas plieninių žirgų mylėtojus į velionio pagerbimą.
„Kiekvienas kelias Mantui buvo nuotykis, kiekvienas posūkis – nauja istorija. Jis gyveno taip, kaip važiuodavo – drąsiai, su vėju veide ir ugnimi širdyje.
Jo variklis nutilo, bet Manto dvasia liks su mumis – kiekviename kelyje, kiekviename vėjo gūsyje, kiekviename motociklo garse“, – prisiminė D. Janavičius.
„Buvo nuostabus žmogus“
Nužudytą paramediką kolegos prisiminena, kaip darbštų, protingą ir paslaugų žmogų. Kadangi M. Sadauskas aktyviai sportavo, pagelbėdavo rengiant įstaigos sporto žaidynes, planavo prisidėti ir šią vasarą.
Profesiniai M. Sadausko įgūdžiai buvo įvertinti ir tarptautinėse greitosios medicinos pagalbos žaidynėse. Kaip rašė jp.lt, prieš beveik 7-erius metus Birštone surengtose varžybose Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos greitosios medicinos pagalbos (GMP) komanda mažųjų GPM įstaigų kategorijoje buvo nepralenkiama. Tarp šešiolikos komandų ji pelnė pirmąją vietą.
Tuomet M. Sadauskas buvo nugalėjusios GMP komandos vairuotojas. Būtent po šios pergalės visas ekipažas įsiamžino su taure.
Kaip po nelaimės pasakojo GMP tarnybos Panevėžio filialo vadovė Rūta Ramoškienė, M. Sadauskas Aukštaitijos sostinėje dirbo trečius metu, o prieš tai priklausė Panevėžio rajono GMP komandai.
„Todėl ir sakau, kad jis buvo ne naujokas“, – jp.lt paaiškino R. Ramoškienė.
Pasak GMP tarnybos Panevėžio filialo vadovės, prieš trejus metus į kolektyvą kartu atėjo dirbti ir Manto buvusioji žmona.
M. Sadausko kolegė paramedikė Kamilė negailėjo gerų žodžių.
„Mantas buvo nuostabus žmogus, be galo darbštus ir protingas. Jis visada padėdavo. Labai rūpinosi savo vaikais ir juos labai mylėjo. Kai reikėdavo patarimo, visada sulaukdavai iš jo gerą žodį, kuris padėdavo išspręsti problemą. Patardavo, kaip sportuoti, ką reikia valgyti. Net ir mitybą suderindavo, mokė sveikai maitintis. Tikrai nuostabus žmogus buvo. Labai gaila kolegos, kad taip įvyko“, – sakė ji.
Įviliotas į spąstus
Paramediku dirbusio M. Sadausko kūnas rastas antradienio vakarą, praėjus daugiau nei parai po to, kai jo, darbo reikalais išvykusio į vieną Panevėžio rajone esančią sodybą, pasigedo artimieji. Kūnas rastas būtent šios sodybos teritorijoje – jis buvo suvyniotas į batutą ir užkastas. Batuto liekanas bandyta deginti.
Įvykio vietoje taip pat rastas ginklas – ar juo ir buvo įvykdytas kraupus nusikaltimas, ekspertai turėtų išsiaiškinti kiek vėliau.
Dar antradienį miške buvo aptiktas ir, kaip manoma, nužudytam paramedikui priklausęs automobilis. Tarp įtariamųjų M. Sadausko nužudymu atsidūrė jo buvusi žmona, fitneso čempionė J. Gaigalaitė. Buvusi pora augino du vaikus – dvynukus. Velionio artimieji pasakojo, kad įvairiais incidentais – pavyzdžiui, šeimos automobilių padegimu – buvusią marčią įtarinėjo ir anksčiau.
Paskelbus paramediko paiešką, vyro artimieji žurnalistams tikino neabejojantys, kad prie sūnaus dingimo rankas tikrai bus prikišusi J. Gaigalaitė. Nuojauta, panašu, pasitvirtino.
Dar vienas įtariamasis greičiausiai yra naujas J. Gaigalaitės sugyventinis. Laisvu nuo darbo laiku batutų nuoma užsiimdavęs 31-erių M. Sadauskas, įtariama, pirmadienio rytą buvo įviliotas į spąstus: feisbuke gavo žinutę, kad neva skubiai reikalingas batutas Paliukų kaimo apylinkėse (Panevėžio raj.), kur vyks vaikų darželio šventė. Tačiau nei šventės, nei apskritai vaikų darželio šiose apylinkėse nebuvo, o netrukus „užsakovės“ anketa buvo pašalinta.
Dingusio M. Sadausko paieškos užtruko, bet galiausiai atvedė į Panevėžio rajone, Mileškūnų kaime, esančią sodybą. Antradienio vakarą vyras rastas negyvas. Panevėžio apskrities policijos komisariato viršininkas Darius Pliavga nurodė, jog kūnas sodyboje buvo paslėptas. Pirminiais duomenimis, kraupus nusikaltimas įvykdytas dėl asmeninio pobūdžio nesutarimų.
Žinoma, kad pora konfliktavo dėl finansinių aspektų ir vaikų globos, nes teismo sprendimu dvi buvusių sutuoktinių atžalos turėjo gyventi su tėčiu.
Nužudytojo šeimai renkama parama, laidotuvės planuojamos sekmadienį.
