M. Sadausko mama viešai metė kaltinimus buvusiai sūnaus žmonai: mes sakėme

Skaudžios netekties sukrėsta moteris teigia, kad dėl sūnaus nužudymo įtariama Justina Gaigalaitė galėjo būti susijusi ir su 2024 metais įvykusiu jų šeimos automobilių padegimu. Taičua, anot jos, į šį incidentą pareigūnai reagavo paviršutiniškai.
Moters įsitikinimu, būtent nebaudžiamumo jausmas galėjo paskatinti vėliau įvykdytą itin žiaurų nusikaltimą – jos sūnaus nužudymą. Ji taip pat kritikuoja policijos darbą tiriant ankstesnį išpuolį, kai naktį jų namų kieme sudegė trys automobiliai.
„Policija labai atmestinai į viską žiūrėjo, nors mes sakėme: aišku kas įvykdė tą terorizmo aktą!“ – moteris sakė portalui „Delfi“.
Kaip skelbta, paramediko M. Sadausko kūnas rastas antradienį Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje.
Kaip skelbta, paramediko M. Sadausko kūnas rastas antradienį Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus pirmadienio rytą pranešė, jog gavo užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad nurodyto darželio nėra.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
Paramediko nužudymu įtariami trys asmenys. Panevėžio apylinkės teismas paramediko Manto Sadausko nužudymo byloje įtariamą buvusią jo sutuoktinę Justiną Sadauskienę ketvirtadienį leido suimti dviem mėnesiams.
Artimųjų, bičiulių ir kolegų veiduose – ašaros: Panevėžyje jautriai atsisveikinama su Mantu Sadausku
J. Sadauskienei pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.
Įtariamąjį Ilją Solkan byloje teismas nutarė paleisti į laisvę ir pritaikė jam 5 tūkst. eurų užstatą. Pastarasis, kaip skelbė žiniasklaida, yra kito įtariamojo byloje Viliaus Solkan tėvas.
V. Solkaną teismas leido suimti dviejų mėnesių laikotarpiui.
