Tarnyboje – prie greitosios vairo, po darbo – ant plieninio žirgo: koks buvo M. Sadauskas?

„Jo aistra motociklams buvo daugiau nei pomėgis – tai buvo jo gyvenimo būdas, jo kelias, jo laisvės simbolis“, – apie M. Sadauską rašė jo bičiulis Deividas Janavičius, kviesdamas plieninių žirgų mylėtojus į velionio pagerbimą.
„Kiekvienas kelias Mantui buvo nuotykis, kiekvienas posūkis – nauja istorija. Jis gyveno taip, kaip važiuodavo – drąsiai, su vėju veide ir ugnimi širdyje.
Jo variklis nutilo, bet Manto dvasia liks su mumis – kiekviename kelyje, kiekviename vėjo gūsyje, kiekviename motociklo garse“, – prisiminė D. Janavičius.
Panevėžyje – gedulas ir sunkiai suvokiama netektis: kolegos pasidalijo prisiminimais
„Buvo nuostabus žmogus“
Nužudytą paramediką kolegos prisiminena, kaip darbštų, protingą ir paslaugų žmogų. Kadangi M. Sadauskas aktyviai sportavo, pagelbėdavo rengiant įstaigos sporto žaidynes, planavo prisidėti ir šią vasarą.
Profesiniai M. Sadausko įgūdžiai buvo įvertinti ir tarptautinėse greitosios medicinos pagalbos žaidynėse. Kaip rašė jp.lt, prieš beveik 7-erius metus Birštone surengtose varžybose Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos greitosios medicinos pagalbos (GMP) komanda mažųjų GPM įstaigų kategorijoje buvo nepralenkiama. Tarp šešiolikos komandų ji pelnė pirmąją vietą.
Tuomet M. Sadauskas buvo nugalėjusios GMP komandos vairuotojas. Būtent po šios pergalės visas ekipažas įsiamžino su taure.
Susiję straipsniai
Kaip po nelaimės pasakojo GMP tarnybos Panevėžio filialo vadovė Rūta Ramoškienė, M. Sadauskas Aukštaitijos sostinėje dirbo trečius metu, o prieš tai priklausė Panevėžio rajono GMP komandai.
„Todėl ir sakau, kad jis buvo ne naujokas“, – jp.lt paaiškino R. Ramoškienė.
Pasak GMP tarnybos Panevėžio filialo vadovės, prieš trejus metus į kolektyvą kartu atėjo dirbti ir Manto buvusioji žmona.
M. Sadausko kolegė paramedikė Kamilė negailėjo gerų žodžių.
„Mantas buvo nuostabus žmogus, be galo darbštus ir protingas. Jis visada padėdavo. Labai rūpinosi savo vaikais ir juos labai mylėjo. Kai reikėdavo patarimo, visada sulaukdavai iš jo gerą žodį, kuris padėdavo išspręsti problemą. Patardavo, kaip sportuoti, ką reikia valgyti. Net ir mitybą suderindavo, mokė sveikai maitintis. Tikrai nuostabus žmogus buvo. Labai gaila kolegos, kad taip įvyko“, – sakė ji.