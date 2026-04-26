Atsisveikinti su M. Sadausku plūstantys artimieji ir kolegos klausia: „Justina, ar tu žinai, ką padarei savo vaikams?“

Ankstyvą sekmadienio rytą, norintys pagerbti M. Sadauską, rinkosi į mišias Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
Nužudytą 31-erių paramediką artimieji ir bičiuliai prisiminena, kaip darbštų, protingą ir paslaugų žmogų. Kadangi M. Sadauskas aktyviai sportavo, mitybos ir mankštos klausimais noriai patardavo kolegoms.
Į laidojimo namus plūdo ryškiai raudona greitosios medicinos pagalbos (GMP) uniforma išsiskiriantys buvę M. Sadausko kolegos. „Labai gaila“, „protu nesuvokiama“, „Mantas buvo nuostabus žmogus“ kartojo nužudytąjį pažinoję kolegos.
Panevėžyje – gedulas ir sunkiai suvokiama netektis: kolegos pasidalijo prisiminimais
„Tragedija – kitaip nepavadinsi. Skaudu ir nepateisinama, kad taip atsitiko“, – sakę buvęs M. Sadausko bendradarbis Rimantas.
Ašarų neslėpusi medikė kreipėsi į M. Sadausko žmoną Justiną.
„Gerai bent tiek, kad už tai atsakingi asmennys yra sulaikyti. Tikimės, kad jiems bus pagal nuopelnus. Justinai aš noriu pasakyti tik vieną: ar tu žinai, ką padarei savo vaikams?“, – sakė neprisistačiusi moteris.
Panevėžio laidojimo namuose „Ramybės takas“ artimieji, draugai ir kolegos atsisveikinti su M. Sadausku atvyko jau nuo šeštadienio popietės.
Incidentų buvo ir anksčiau
Kaip skelbta, paramediko M. Sadausko kūnas rastas antradienį Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje.
Įvykio vietoje taip pat rastas ginklas – ar juo ir buvo įvykdytas kraupus nusikaltimas, ekspertai turėtų išsiaiškinti kiek vėliau.
M. Sadausko nužudymu įtariami trys asmenys. Panevėžio apylinkės teismas paramediko sutuoktinę ir fitneso čempionę Justiną Sadauskienę ketvirtadienį leido suimti dviem mėnesiams.
Buvusi pora augino du vaikus – dvynukus. Velionio artimieji pasakojo, kad įvairiais incidentais – pavyzdžiui, šeimos automobilių padegimu – buvusią marčią įtarinėjo ir anksčiau.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
Žinoma, kad pora konfliktavo dėl finansinių aspektų ir vaikų globos, nes teismo sprendimu dvi buvusių sutuoktinių atžalos turėjo gyventi su tėčiu.
Dar vienas įtariamasis greičiausiai yra naujas J. Sadauskienės sugyventinis Vilius Solkanas. Teismas leido suimti jį dviejų mėnesių laikotarpiui.
Laisvu nuo darbo laiku batutų nuoma užsiimdavęs 31-erių M. Sadauskas, įtariama, pirmadienio rytą buvo įviliotas į spąstus: feisbuke gavo žinutę, kad neva skubiai reikalingas batutas Paliukų kaimo apylinkėse (Panevėžio raj.), kur vyks vaikų darželio šventė. Tačiau nei šventės, nei apskritai vaikų darželio šiose apylinkėse nebuvo, o netrukus „užsakovės“ anketa buvo pašalinta.
Dingusio M. Sadausko paieškos užtruko, bet galiausiai atvedė į Panevėžio rajone, Mileškūnų kaime, esančią sodybą. Antradienio vakarą vyras rastas negyvas. Panevėžio apskrities policijos komisariato viršininkas Darius Pliavga nurodė, jog kūnas sodyboje buvo paslėptas. Pirminiais duomenimis, kraupus nusikaltimas įvykdytas dėl asmeninio pobūdžio nesutarimų.
