G. Nausėda ir K. Budrys pasmerkė išpuolį Vašingtone

„Aš griežtai smerkiu išpuolį prieš prezidentą Donaldą Trumpą. Džiaugiuosi girdėdamas, kad Prezidentas Trumpas ir pirmoji ponia yra sveiki“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė Lietuvos prezidentas.
Jis taip pat paliko įrašą, kad „politinis smurtas niekada nėra sprendimas“.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys naujienas iš Vašingtono pavadino šokiruojančiomis, jis rašė, kad politiniam smurtui negali būti jokios tolerancijos.
ELRA primena, kad, pasak AFP žurnalistų ir kitų liudininkų, šūviai pasigirdo po sveikinimo kalbos per kasmetinę Baltųjų rūmų korespondentų asociacijos vakarienę, vykusią viešbutyje „Washington Hilton“. Kartu su JAV prezidentu D. Trumpu salėje buvo ir LRT žurnalistas Vašingtone Augustinas Šemelis.
Ginkluotos taktinės saugumo pajėgos užėmė pozicijas scenoje, kurioje sėdėjo D. Trumpas kartu su žmona Melania, viceprezidentu J. D. Vance’u ir kitais valdžios atstovais. Jie buvo nedelsiant evakuoti.
Šimtai pokylių salėje buvusių svečių, vilkinčių smokingais ir vakarinėmis suknelėmis, palindo po stalais, o vėliau, atidėjus renginį, išėjo į viešbučio vestibiulį ir į lauką.
Valdžios institucijos pranešė, kad nė vienas iš aukšto rango pareigūnų ir kitų iškilmingos vakarienės svečių nenukentėjo.
Pasak tarnybų, apie 20.36 val. (3.36 val. Lietuvos laiku) „vienas šaulys“ prasiveržė pro viešbučio vestibiulyje įrengtą apsaugos postą, esantį tiesiai priešais pokylių salę, kurioje vyko vakarienė.
D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip įtariamasis veržiasi pro postą ir jį apsupa pareigūnai.
„Jis buvo ginkluotas šautuvu, pistoletu ir keliais peiliais“, – žurnalistams sakė laikinasis Metropoliteno policijos departamento vadovas Jeffery Carrollas.
Teisėsaugos pareigūnai su įtariamuoju apsišaudė ir „sulaikė tą asmenį“.
Uniformuotam Slaptosios tarnybos pareigūnui kulka „pataikė į neperšaunamą liemenę“, jis buvo nugabentas į ligoninę. Jo sveikatos būklė gera, teigė J. Carrollas.
Įtariamasis sužeidimų nepatyrė, bet buvo nuvežtas į ligoninę apžiūrai.
Jis buvo sulaikytas ir pirmadienį bus pristatytas į federalinį teismą.
D. Trumpas pasidalijo įtariamojo šaulio nuotraukomis, kuriose jis be marškinėlių, su antrankiais, guli veidu žemyn ant kiliminės grindų dangos, panašu, viešbučio „Hilton“ viešbučio vestibiulyje.
Socialinių tinklų profilyje teigiama, kad C. Allenas yra mechanikos inžinierius, kompiuterių mokslininkas, žaidimų kūrėjas ir mokytojas.
