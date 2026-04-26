I. Ruginienė turi pastabų URM: norėčiau, kad skiriant diplomatus būtų atsižvelgiama į lyčių balansą

Šią pastabą ministrė pirmininkė išsakė pastarajame Vyriausybės posėdyje, į Lietuvos nuolatinę atstovybę prie UNESCO skiriant nepaprastąjį ir įgaliotąjį ambasadorių Gytį Marcinkevičių.
„Mes priimame įvairius sprendimus: vienus ambasadorius atšaukiame, kitus – priimame (...). Bet labai norėčiau, kad atsižvelgtumėte ir į lyčių balansą, nes šiuo atveju mes moterį ambasadorę keičiame vyru. Tad labai prašau per kitus skyrimus vis dėl to pasižiūrėti, kad ir moteris turėtų galimybę kilti karjeros laiptais, ir kad tai nebūtų sąlygojama lyties“, – trečiadienį kalbėjo Vyriausybės vadovė.
Visgi, ministerija tikina turinti nusistačiusi gaires, padedančias išlaikyti lyčių balansą. URM pateiktais duomenimis, šiuo metu ministerijoje didesnę dalį sudaro moterys (55,19 proc.) nei vyrai (44,81 proc.).
„URM yra patvirtintos Lyčių lygybės, šeimos ir darbo derinimo gairės, kuriose yra numatyta, kad ministerija, įgyvendindama nustatytus tikslus ir vykdydama veiklą, vadovaujasi lyčių lygybės principu ir siekia lyčių balanso. Sprendžiant dėl kandidatų yra teikiamas dėmesys į lyčių lygybės principą“, – atsakyme Eltai tvirtina URM.
ELTA primena, kad dėl diplomatinio atstovo kandidatūros, tardamasis su prezidentu bei ministru pirmininku, sprendžia užsienio reikalų ministras.
Trims šalies vadovams priėmus bendrą sprendimą bei nustačius valstybes ir tarptautines organizacijas, į kurias diplomatinį atstovą numatoma paskirti, jo kandidatūra teikiama svarstyti Seimo Užsienio reikalų komitetui.
