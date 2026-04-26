LSDP per pusmetį neteko beveik 400 narių, konservatoriai – 100, narių skaičių padidino „Nemuno aušra“

Kaip rodo kovo pradžioje atnaujinti duomenys, didžiausia partija Lietuvoje išlieka Mindaugo Sinkevičiaus laikinai vadovaujama LSDP. Jos gretas šiuo metu sudaro per 13,5 tūkst. narių. Tuo metu prieš pusmetį partijai priklausė kiek daugiau nei 13,9 tūkst. asmenų.
Antroji pagal dydį partija, Lauryno Kasčiūno vadovaujama Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, per pusmetį neteko 97 narių. Šiuo metu politinės jėgos gretas sudaro 11,1 tūkst. asmenų.
Gintaro Steponėno vadovaujama Darbo partija, kurią šiuo metu sudaro 7,7 tūkst. narių, per pusmetį neteko 21 atstovo, Viktorijos Čmilytės-Nielsen vedamas Liberalų sąjūdis su kone 6,6 tūkst. narių neteko 31.
Susiję straipsniai
Poligonas bus: po balsavimo – pareiškimai dėl sulaužytos sutarties ir ministro akistata su Kapčiamiesčio gyventojais
Rimo Jono Jankūno vadovaujama Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai), turinti kone 6,4 tūkst. atstovų, per pastarąjį pusmetį neteko 109, o Giedrės Pavasarytės vadovaujama Lietuvos regionų partija, kuriai priklauso 6,1 tūkst. asmenų, neteko 81 nario.
Keliasdešimt narių siekiančios netektys fiksuojamos ir mažesnėse šalyje veikiančiose partijose. Skelbiama, jog Vytauto Mitalo vedama Laisvės partija neteko 77 narių (iš viso turi apie 3 tūkst. narių), Iš Krikščionių sąjungos pasitraukė 62 asmenys (iš viso partijoje apie 2,3 tūkst. narių), dar 52 nariai paliko Aleksandro Nemunaičio vadovaujamą partiją „Lietuva – visų“ (iš viso partija turi 3,9 tūkst. narių).
Šiuo metu Virginijaus Sinkevičiaus laikinai vadovaujamą Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ per pusmetį paliko 43 atstovai (iš viso partijai priklauso 3,8 tūkst. asmenys), iš partijos „Kartu su Vyčiu“ (viso 2,4 tūkst. narių) ir Lietuvos liaudies partijos (viso 2,2 tūkst. narių) pasitraukė po 37 narius.
33 žmonės paliko Lietuvos žaliųjų partiją (iš viso turi 2,2 tūkst. narių), o 30 – politinę partiją „Profesinių sąjungų centras“ (iš viso turi 2,2 tūkst. narių).
Prie labiausiai padidėjusių partijų – „Nemuno aušra“
Kaip rodo Teisingumo ministerijos duomenys, per pastaruosius 6 mėnesius daugiausiai naujų narių sulaukė Stanislovo Buškevičiaus vadovaujamas Sąjūdis už miškus-Jaunoji Lietuva bei Remigijaus Žemaitaičio pirmininkaujama „Nemuno aušra“.
Prie S. Buškevičiaus vedamos politinės jėgos per pusmetį prisijungė daugiau nei 250 asmenų. Partija šiuo metu turi kone 2,3 tūkst. narių. Tuo metu „aušriečių“ gretas pastaruoju metu papildė apie 190 narių. Partija šiuo metu turi kiek daugiau nei 3 tūkst. atstovų.
Dar apie 150 žmonių prisijungė prie Centro dešinės sąjungos, šiuo metu turinčios 4,1 tūkst. atstovų. Aurelijaus Verygos vadovaujamos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) gretas papildė 80 naujų narių. Šiuo metu „valstiečiai“ turi kone 3,8 tūkst. narių.
35 naujų narių per pastarąjį pusmetį sulaukė Vytauto Sinicos vedamas Nacionalinis susivienijimas (viso apie 2 tūkst. narių), 22 – Žemaičių partija (viso apie 2 tūkst. atstovų).
Kitos politinės partijos padidėjo ar sumažėjo ne daugiau nei 10 narių.
Teisingumo ministerijos duomenimis, šiuo metu politinėms partijoms Lietuvoje priklauso apie 96,8 tūkst. asmenų. Prieš pusmetį jų buvo apie 97,2 tūkst.