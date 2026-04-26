Pasienyje su Baltarusija apgręžta dešimt neteisėtų migrantų

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba šeštadienį į savo šalį neįleido 40 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė ankstesnę parą tokių asmenų nefiksavę.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 562.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,1 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
PasienisValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Baltarusija
Rodyti daugiau žymių