Pasienyje su Baltarusija apgręžta dešimt neteisėtų migrantų

2026 m. balandžio 26 d. 08:34
Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta dešimt neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba šeštadienį į savo šalį neįleido 40 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė ankstesnę parą tokių asmenų nefiksavę. 
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 562.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25,1 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
 
