R. Puchovičius įspėja LSDP dėl koalicijos su demokratais: po S. Skvernelio pasitraukimo niekas nepasikeis

„Jeigu sakome, kad Skvernelis buvo vienintelė problema, tai tada klausimas – kam eiti su žmonėmis, kurie neturi savo nuomonės. Jeigu tai buvo vienintelio Skvernelio nuomonė, jis kritikavo, komentavo, tai reiškia jis kalbėjo tik savo vardu, ne partijos vardu. Tada yra blogai, nes išeina, kad ten neliko partijos, nes ji buvo vieno žmogaus“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė R. Puchovičius.
„Tai jeigu imti, kad Saulius Skvernelis kritikavo, bet partija dalyvavo gyvenime, vadinasi, kad partija palaikė jo kritikavimą, reiškia mąstymas ir vizija sutampa. Tada, aš suprantu, kad niekas nepasikeis, nes ateis naujas lyderis ir taip pat kritikuos“, – pridūrė jis.
R. Puchovičius įsitikinęs, kad šiuo metu tarp demokratų ir socialdemokratų vykstančių pokalbių nereikėtų sureikšminti.
„Jeigu su kolegomis pasikalbi, tai skirtingos tos nuomonės ir iš tų pačių „Vardan Lietuvos“, ir „valstiečių“, ir socialdemokratų. Vieni sako, kad kažkoks gal bendravimas, kalbos buvo, kiti sako, kad čia normalu, kad žmonės kalbasi. Mano nuomone, irgi normalu, nes politikai turi kalbėtis“, – sakė „aušrietis“.
„Tai mes šioje vietoje nesureikšminame, jeigu bendrauja, turi kažkokių bendrų klausimų, tai tikrai mes palaikome, gali bendrauti. Jeigu keičiasi koalicija, vėlgi sakau, mes tų postų ir tos vietos nesilaikome“, – pridūrė jis.
Politikas neslepia, kad kalbos, jog jis šnekasi su atskirais socialdemokratų nariais dėl palaikymo dabartinės sudėties koalicijai, yra teisingos. Visgi R. Puchovičius tikina, kad tai daro ne savo iniciatyva – visas pozicijas suderinęs tiek su „aušriečių“ lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu, tiek ir su pačia partija.
„Visi mano pasikalbėjimai yra suderinti su frakcija, su partija, su Remigijumi. Tai nėra, kad aš būčiau vienas, kuris nori kažką išgelbėti, o kiti kažką palaidoti. Visi mūsų darbai, kuriuos mes darome, yra suderinti partijos viduje arba frakcijos viduje“, – patikino jis.
Praėjusią savaitę LSDP tarybos posėdyje sprendimų dėl koalicijos priimta nebuvo. Į nuolatinio partijos pirmininko postą kandidatuojantis Mindaugas Sinkevičius teigė kolegoms pristatęs tolesnę darbų viziją, sociologinę apklausą.
M. Sinkevičius teigė savąją viziją pristatysiąs gegužės 1 d. įvyksiančio partijos suvažiavimo metu, kur paaiškės nuolatinis LSDP lyderis.
R. Žemaitaitis anksčiau teigė nebijantis pokyčių koalicijoje, tačiau socialdemokratams nusprendus pirmiausia laukti partijos vadovybės pasikeitimo ir tik tuomet spręsti dėl valdančiosios daugumos ateities, jis pabrėžė pasigendantis tvirtesnės ir ryžtingesnės partnerių pozicijos.
M. Sinkevičius anksčiau tikino, kad dėl darbo koalicijoje „minimalūs“ pokalbiai su Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovais vyksta. Apie tai užsiminė ir šios frakcijos Seime seniūnas Lukas Savickas. Tiesa, šią savaitę jis teigė, kad šiuo metu rimtų pokalbių dėl pokyčių valdančiojoje daugumoje nevyksta.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
ELTA primena, kad nauja valdančioji koalicija sudaryta pernai vasarą, po to, kai pasirodžius žurnalistiniams tyrimams apie tuometį premjerą Gintautą Palucką bei jo verslo ryšius, liepos pabaigoje jis nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų.
Naują Ingos Ruginienės vadovaujamą ministrų kabinetą suformavo LSDP, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
