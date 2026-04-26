Žurnalistų darbo etiką prižiūrinčios institucijos sako negavusios skundų dėl LSDP tarybos posėdyje palikto rašiklio

2026 m. balandžio 26 d. 13:07
Austėja Paulauskaitė
Policijai pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos posėdyje palikto tušinuko su garso įrašymo įranga, žiniasklaidos atstovų darbo etiką prižiūrinčios ir vertinančios institucijos sako skundų dėl šios situacijos negavusios.
Daugiau nuotraukų (2)
Dar praėjusią savaitę LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius nurodė, jog tušinuką posėdyje galėjo palikti Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) žurnalistė. Kiek vėliau kiti šios partijos atstovai nurodė tokiu poelgiu įtariantys visuomeniniame transliuotojuje dirbančią Eglę Samoškaitę.
Vis dėlto nei Visuomenės informavimo etikos asociacija (VIEA), nei Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT) duomenų apie tai neturi.
„Jokių kreipimųsi šiuo klausimu nesame gavę“, – Eltai nurodė VIEA.

ELTA glaustai: I. Vėgėlė ir R. Jankūnas traukiasi iš LVŽKŠS frakcijos Seime, parlamente prisiekė V. Targamadzė

LRT televizijos Naujienų tarnybos vadovė: E. Samoškaitė nušalinta nuo laidos „Dienos tema“ vedimo

Dėl „socdemų“ taryboje rasto rašiklio – ikiteisminis tyrimas

„Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba skundų ar kreipimųsi žurnalistės Eglės Samoškaitės atžvilgiu dėl jūsų nurodytos situacijos nėra gavusi“, – nurodė ŽEIT patarėja Jūratė Kučinskaitė.
Kaip skelbta, gavusi socialdemokratų pareiškimą dėl partijos tarybos posėdyje rasto slapta garsą įrašinėjančio rašiklio, Vilniaus rajono policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl šio įvykio. Įtarimai šiame tyrime niekam nepareikšti.Tyrimas pradėtas pagal Baudžiamojo kodekso 295 straipsnį, numatantį atsakomybę už neteisėtą techninių priemonių įrengimą ar panaudojimą informacijai rinkti.
ELTA primena, kad balandžio 16 d. Vilniaus rajone esančiame viešbutyje įvyko LSDP tarybos posėdis. Kitą dieną socialdemokratai pranešė, kad posėdyje buvo rastas slapta garsą įrašinėjantis rašiklis, kurio savininkė, įtariama, galėjo būti visuomeninio transliuotojo žurnalistė. Partija dėl šio incidento kreipėsi į policiją.
Dokumente, su kuriuo susipažino ELTA, teigiama, kad pareiškimas policijai pateiktas dėl galimai neteisėto informacijos rinkimo ir neteisėto techninių priemonių panaudojimo informacijai rinkti. Jame teigiama, kad įrašantį rašiklį galėjo palikti LRT žurnalistė E. Samoškaitė. Žurnalistė tokius įtarimus neigė.
Savaitgalį E. Samoškaitė pranešė, kad stabdo narystę Žurnalistų profesionalų asociacijoje (ŽPA), kol vyks tyrimas ir nebus išsklaidytos abejonės dėl jai mestų kaltinimų naudojus slapto įrašymo įrangą LSDP partijos tarybos posėdyje. Vykstant tyrimui E. Samoškaitė, atsitrauks ir nuo veiklos LRT žurnalistų protesto iniciatyvinėje grupėje.
Savaitės pradžioje taip pat paaiškėjo, jog E. Samoškaitė, kol vyksta tyrimas, LRT portale nerašys tekstų su socialdemokratais susijusiomis temomis, neves televizijos laidos „Dienos tema“.
