Areštuotas ekspremjero G. Palucko nekilnojamasis turtas

Informaciją apie areštą G. Palucko ir jo sutuoktinės Ilmos Paluckės turtui „Siena“ aptiko nekilnojamojo turto registre. Jo duomenimis, Generalinė prokuratūra areštavo du Paluckų šeimos NT objektus, tarp jų – ekspremjero apartamentus, kurių įgijimo aplinkybės kėlė daug klausimų.
Apartamentus sostinės Verkių parke, Trinapolio gatvėje, G. Paluckas su sutuoktine įgijo iš bendrovės, susijusios su verslininku Darijumi Vilčinsku. Su šiuo verslininku susijusi įmonė taip pat finansavo ir G. Palucko bendrovę „Sagerta“. Šiuos ir kitus G. Palucko ir D. Vilčinsko ryšius nagrinėjo „Sienos“ ir „Laisvės TV“ tyrimas „Premjeras ir partneriai“.
Registrų centro duomenimis, prieš daugiau nei dešimtmetį sudaryto Trinapolio gatvės apartamentų pirkimo sandorio vertė siekė 223 tūkst. eurų.
Prokuratūra kreipėsi į Seimą dėl G. Palucko: buvęs premjeras skelbia apie narystės partijoje stabdymą
Įsisiūbavus skandalui, G. Paluckas tikino šį turtą įgijęs iš teisėtų pajamų bei tvirtino visa tai paaiškinęs prezidentui Gitanui Nausėdai. Tačiau praėjusią savaitę Seimą pasiekė generalinės prokurorės Nidos Grunskienės kreipimasis dėl G. Palucko neliečiamybės panaikinimo, leidžiantis kvestionuoti ekspremjero versiją. Prokuratūros vertinimu, įtakingas politikas su sutuoktine įgijo neaiškios kilmės turto už daugiau nei 344 tūkst. eurų. Tarp abejotinų Paluckų operacijų minimas ir didelės vertės NT įgijimas.
Paluckų rezidencija Trinapolio gatvėje areštuota praėjusį penktadienį. Tą pačią dieną Generalinė prokuratūra areštą pritaikė ir kitam ekspremjero šeimos turtui – butui sostinės Lvivo gatvėje.
Kaip skelbė „Siena“ ir „Laisvės TV“, šį turtą ekspremjeras įgijo iš Kipro bendrovės „Grafdec Limited“. Kipro bendrovė butą G. Paluckui perleido 2012 metais, už maždaug 16,5 tūkst. eurų sumą. Arba apie 90 tūkst. eurų pigiau, nei pati sumokėjo.
Nors pastatas, kuriame butą įsigijo G. Paluckas, yra prastos būklės, atskiro dėmesio verta po juo esanti žemė. Mat namas stovi ant valstybinės žemės sklypo, kurį pats G. Paluckas suformavo ankstyvaisiais savo politinės karjeros metais, eidamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.
Savo sandorį su Kipro įmone G. Paluckas pernai vasarą aiškino kaip nepavykusį investicinį projektą.
Generalinė prokuratūra kol kas neteikia daugiau informacijos apie G. Palucko atžvilgiu atliekamą tyrimą. Pats parlamentaras praėjusią savaitę patikino, kad pasisako už supaprastintą neliečiamybės naikinimo procedūrą. G. Paluckas žurnalistams teigė ketinantis savo tiesą įrodyti teisinėmis priemonėmis.
