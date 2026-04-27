Į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti bandė rekordinis šiemet migrantų skaičius

Tarp praėjusią parą keliomis grupėmis bandžiusiųjų neteisėtai patekti į šalį buvo 11 migrantų, kurie dviem grupėmis skirtingose vietose ties Lazdijų rajonu visiškai priartėjo prie sienos linijos, bet į Lietuvą įžengti nespėjo.
Juos abiem atvejais atgrasė atskubėję Kapčiamiesčio užkardos patruliai, o šie užsieniečiai pabėgo atgal į Baltarusiją.
Tarp kitų 39 įsibrovėlių Lazdijų ir Varėnos rajonuose buvo viena moteris, o visi likusieji – vyrai. Juos paryčiais susekė Kapčiamiesčio ir Kabelių užkardų pasieniečiai. Po neilgų persekiojimų ką tik į Lietuvą įžengę migrantai buvo sulaikyti. Jie VSAT pareigūnams prisistatė Afganistano, Irano ir Pakistano piliečiais. 9 iš jų turėjo Afganistano pasus, likusieji, kaip dažniausiai būna pastaruoju metu, buvo be jokių dokumentų.
Sekmadienį vykusiose įsibrovėlių sulaikymo operacijose dalyvavo gausios įvairių VSAT padalinių pajėgos. Tarp jų buvo ir kinologai su tarnybiniais šunimis, ir VSAT sraigtasparnio „Eurocopter“ įgula. Būtent ji iš oro susekė 19 migrantų grupę. Jie buvo aptikti miške Lazdijų rajone, vos patekę į Lietuvą iš Baltarusijos. Sraigtasparnio įgula palaikė ryšį su ant žemės atėjūnus persekiojusiais Kapčiamiesčio užkardos pasieniečiais, tarp kurių buvo ir kinologas su šunimi. Sraigtasparnis pakibo virš miške esančių migrantų ir kolegas nukreipė į tikslią jų buvimo vietą. 19 užsieniečių nedrįso nei bėgti, nei sulaikymo metu priešintis VSAT pareigūnams.
Visiems sekmadienį Kapčiamiesčio ir Kabelių pasieniečių sulaikytiems 39 atėjūnams, kaip visada daroma, buvo atlikti individualūs vertinimai. Jų metu VSAT pareigūnai nustatė, kad užsieniečiams nekyla jokių grėsmių. Įvertinus visas aplinkybes nuspręsta teisės aktų nustatyta tvarka šių migrantų neįleisti į Lietuvą ir grąžinti atgal į Baltarusiją.
Iki tol didžiausias šiemet neįleistųjų per parą skaičius buvo fiksuotas balandžio 18 d. Tądien iš Baltarusijos neteisėtai bandė patekti 37 asmenys. Paskutinį kartą daugiau tokių užsieniečių nei praėjusią parą VSAT pareigūnai neįleido į Lietuvą pernai spalio 31-ąją – tąkart buvo užkirstas kelias iš Baltarusijos įsibrauti 63 migrantams.
Pastaruoju metu iš Baltarusijos į Lietuvą bandantys prasmukti migrantai dažniausiai būna maždaug 20–40 metų vyrai, fiziškai tvirti, sveiki, neretai įžūlūs, besistengiantys išvengti kontakto su VSAT pareigūnais.
Pasitaikė ne vienas atvejis, kai tokie suįžūlėję užsieniečiai, pasieniečių atgrasinti nuo nelegalaus patekimo į Lietuvą, svaidė į VSAT pareigūnus ir jų transportą akmenis, pagalius, taip pat juos keikė. Lenkijoje tokių išpuolių prieš jos pareigūnus fiksuota dar daug daugiau.
Šiemet į Latviją iš Baltarusijos iš viso neleistinose vietose bandė patekti 1 776 migrantai, į Lietuvą – 612, į Lenkiją – 146.