J. Sadauskienės mama prakalbo atvirai: dukra jos nelanko jau seniai, našlaičiais likusiems vaikams viską papasakojo

Našlaičiais likę du M. Sadausko vaikai esą informuoti, kas nutiko jų tėvui – jiems papasakota, kad jis buvo kankintas.
Taip įtariamosios mama Audronė LNK žinioms kalbėjo sekmadienį, per M. Sadausko laidotuves.
Ašarų neslėpusi J. Sadauskienės motina pasakojo, kad nužudytas paramedikas be galo mylėjo savo vaikus, o šie – jį.
Panevėžyje atsisveikinama su paramediku M. Sadausku: į paskutinę kelionę palydi artimieji ir bendruomenė
„Aš labai mylėjau, jis buvo labai geras – labai mylėjo vaikus, ir vaikai jį labai mylėjo. Mes buvom darnūs, o dukra manęs jau seniai nebelanko“, – sakė M. Sadausko anyta.
Pasak Audronės, tai, kad jų tėvas nužudytas, ir dėl to galimai kalta mama, vaikai žino ir supranta.
„Aš esu medicinos psichologė – mes su vaikais palaikome labai stiprų ryšį. Mes išbuvome visas tas dienas, tikiuosi, jie taip pat žino, kad Mantas yra jų tėtis, tėtis yra nukankintas, tėtis yra sunkiai sužeistas ir jis mirė“, – LNK žinioms kalbėjo J. Sadauskienės motina.
„Vaikai turi žinoti, kad mama yra sulaikyta, ir jeigu ji yra kalta, kad turi atsakyti už tai. Mes žinome tai. Paaiškinta vaikams tiek, kiek jie klausia“, – pridūrė moteris.
Gedinčių artimųjų, kolegų ir neabejingų žmonių minioje M. Sadauskas atgulė amžinojo poilsio vietoje: lydėjo įspūdingas kortežas
Pažymima, kad našlaičiais likę dvynukai augs su seneliais.
Tuo metu laidotuvėse kalbintas M. Sadausko tėvas Laimis buvusiai sūnaus žmonai turėjo tik vieną palinkėjimą.
„Galiu tik pasakyti viena – linkiu aš jai to paties, ką patyrėme mes. Kad jai būtų pragaras ir kad gautų iki gyvos galvos“, – teigė vyras.
Primename, kad aidint greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilių sirenoms, susirinkus gausiam giminių ir pagarbą pareikšti panorusių kolegų būriui, amžinojo poilsio žiauriai nužudytas paramedikas M. Sadauskas sekmadienį atgulė Raguvėlės kaimo kapinėse.
Ankstyvą sekmadienio rytą, norintys pagerbti M. Sadauską, rinkosi į mišias Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
Ypatingu gestu M. Sadauską pagerbti nusprendė ir motociklininkų bendruomenė. Nutilus greitųjų sirenoms, užkaukė plieninių žirgų varikliai. Žuvęs paramedikas laisvalaikiu pats mėgo užsėsti ant motociklo.
Sekmadienį prieš 13 val. ant priešais laidojimo namus „Ramybės takas“ esančių geležinkelio bėgių ėmė buriuotis į vidų užeiti neišdrisę panevėžiečiai. Žmonės sakė tiesiog norėję pareikšti pagarbą žmonių gyvybes gelbėjusiam paramedikui.
Kaip skelbta, paramediko M. Sadausko kūnas rastas antradienį Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietoje taip pat rastas ginklas – ar juo ir buvo įvykdytas kraupus nusikaltimas, ekspertai turėtų išsiaiškinti kiek vėliau.
M. Sadausko nužudymu įtariami trys asmenys. Panevėžio apylinkės teismas paramediko sutuoktinę ir fitneso čempionę J. Sadauskienę ketvirtadienį leido suimti dviem mėnesiams. Buvusi pora augino du vaikus – dvynukus.
Velionio artimieji pasakojo, kad įvairiais incidentais – pavyzdžiui, šeimos automobilių padegimu – buvusią marčią įtarinėjo ir anksčiau. Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
Iš tragedijos vietos – naujausi sodybos vaizdai: kur rastas Manto Sadausko kūnas
Žinoma, kad pora konfliktavo dėl finansinių aspektų ir vaikų globos, nes teismo sprendimu dvi buvusių sutuoktinių atžalos turėjo gyventi su tėčiu.
Dar vienas įtariamasis greičiausiai yra naujas J. Sadauskienės sugyventinis Vilius Solkanas. Teismas leido suimti jį dviejų mėnesių laikotarpiui.
Laisvu nuo darbo laiku batutų nuoma užsiimdavęs 31-erių M. Sadauskas, įtariama, pirmadienio rytą buvo įviliotas į spąstus: feisbuke gavo žinutę, kad neva skubiai reikalingas batutas Paliukų kaimo apylinkėse (Panevėžio raj.), kur vyks vaikų darželio šventė. Tačiau nei šventės, nei apskritai vaikų darželio šiose apylinkėse nebuvo, o netrukus „užsakovės“ anketa buvo pašalinta.
Dingusio M. Sadausko paieškos užtruko, bet galiausiai atvedė į Panevėžio rajone, Mileškūnų kaime, esančią sodybą. Antradienio vakarą vyras rastas negyvas. Panevėžio apskrities policijos komisariato viršininkas Darius Pliavga nurodė, jog kūnas sodyboje buvo paslėptas.