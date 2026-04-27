Mirė ilgametis Panevėžio r. politikas K. A. Budrys

2026 m. balandžio 27 d. 09:32
Eidamas 64-uosius mirė su Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai siejamas ilgametis Panevėžio rajono politikas Kazimieras Algirdas Budrys, pranešė jp.lt.
Skelbiama, kad jis gimė 1962 m. spalio 26 d.
K. A. Budrys ilgus metus buvo aktyvus vietos savivaldos veikėjas – ėjo Panevėžio rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, taip pat buvo keliamas kandidatu į šio rajono merus.
Velionis turėjo aukštąjį išsilavinimą, dirbo vadybininku bendrovėje „Žvalguva“. Be profesinės veiklos, jis aktyviai dalyvavo politiniame gyvenime ir atstovavo konservatorių partijai vietos lygmeniu.
Apie politiko mirties aplinkybes ir priežastis detaliau neskelbiama.
