Paaiškino paprastai: neteisėta migracija vyks, kol ją skatins Baltarusija

2026 m. balandžio 27 d. 10:20
Sekmadienį fiksavus naują apgręžtų neteisėtų migrantų paros rekordą, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis sako, kad su neteisėta migracija Lietuva susidurs, kol aktyviai jos veiksmuose dalyvaus Baltarusija.
Daugiau nuotraukų (3)
„Neteisėta migracija tęsis, kol ji bus toleruojama iš Baltarusijos pusės. Čia yra organizuota migracija ir ji vykdoma su Baltarusijos tarnybų žinia. Įvykiai rodo, kad neteisėtų migrantų Baltarusijoje yra daug“, – Eltai pirmadienį sakė G. Mišutis.
Sekmadienį į Lietuvą iš Baltarusijos brovėsi rekordinis šiemet migrantų būrys – 50 atėjūnų.
Tai yra didžiausias paros skaičius šiemet.

Rekordinė nakties pasienyje su Lietuva akimirkos: užfiksavo didžiausią šiemet migrantų būrį

Dvi dešimtis atėjūnų pasieniečiai susekė iš sraigtasparnio. Tarp praėjusią parą keliomis grupėmis bandžiusiųjų neteisėtai patekti į šalį buvo 11 migrantų, kurie dviem grupėmis skirtingose vietose ties Lazdijų rajonu visiškai priartėjo prie sienos linijos, bet į Lietuvą įžengti nespėjo.
Juos abiem atvejais atgrasė atskubėję Kapčiamiesčio užkardos patruliai, o šie užsieniečiai pabėgo atgal į Baltarusiją.
Šiemet Lietuvos pasieniečiai neleido į šalį iš Baltarusijos neleistinose vietose patekti 612 neteisėtų migrantų.
2025 m. VSAT pareigūnai užkardė 1 652 užsieniečių bandymus įsibrauti iš Baltarusijos.
2024 m. pasieniečiai užkirto kelią neleistinose vietose prasmukti 1 002 tokiems atėjūnams.
2023 m. VSAT pareigūnai į Lietuvą neleido taip įsibrauti 2 643 užsieniečiams.
2022 m. Lietuvos pasieniečiai apgręžė 11 211 iš Baltarusijos neteisėtai bandžiusių patekti migrantų.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti 25 226 atėjūnams.
Su neteisėtos migracijos banga susiduria ir kitos šalys – Latvijos pareigūnai sekmadienį apgręžė 26 migrantus.
