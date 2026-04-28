G. Nausėda su Kroatijos premjeru aptarė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus

2026 m. balandžio 28 d. 21:01
Prezidentas Gitanas Nausėda Dubrovnike su Kroatijos premjeru Andrejumi Plenkoviciumi aptarė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus, istorinės atminties klausimus, dvišalius santykius bei saugumo situaciją Europoje.
Lietuvos prezidentas pabrėžė, jog 2027-ųjų pirmąjį pusmetį pirmininkaudama ES Tarybai Lietuva sieks stiprinti Bendrijos vienybę, atsparumą ir gebėjimą veikti kaip patikimas globalus veikėjas.
„Mūsų tikslas – užtikrinti, kad Europos Sąjunga išliktų stipriu taisyklėmis grindžiamu tarptautinės tvarkos ramsčiu, gebančiu atremti geopolitinius iššūkius ir apginti savo vertybes“, – pranešime sakė Prezidentas.
Jis taip pat išskyrė saugumą ir gynybą, visapusišką paramą Ukrainai, ES plėtrą, konkurencingumo stiprinimą, vidaus saugumą ir visuomenių atsparumą kaip svarbiausias Lietuvos pirmininkavimo kryptis.
G. Nausėda pabrėžė būtinybę Europos mastu tinkamai įvertinti totalitarinių režimų nusikaltimus ir stiprinti bendrą istorinės atminties politiką.
„Istorinė atmintis nėra tik praeities klausimas – ji tiesiogiai susijusi su šiandienos saugumu, nes neįvertinti nusikaltimai gali skatinti naujus“, – teigė jis.
Prezidentas pristatė iniciatyvą Briuselyje įamžinti 20 a. totalitarinių režimų aukas – planuojamą paneuropinį memorialą „Echo in Time“, skirtą nacizmo ir komunizmo aukų atminimui – sutarta, kad Kroatija projektui skirs 70 tūkst. eurų.
Susitikime taip pat aptartas Lietuvos ir Kroatijos bendradarbiavimas saugumo bei gynybos srityse, G. Nausėda padėkojo Kroatijai už indėlį į NATO rytinio flango saugumą ir Kroatijos karių dislokavimą Lietuvoje.
 
Gitanas Nausėda, Dubrovnikas, Kroatija
