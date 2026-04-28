Gyventojų patogumui – 40 nemokamų pamokų apie aktualiausias paslaugas

Vienai pamokai skyręs 20–60 minučių žmogus išsamiai susipažins, kaip naudotis konkrečia valstybės teikiama elektronine paslauga: E. sveikatos, Valstybinės ligonių kasos, „Sodros“, E. pristatymo, E. policijos, „Regitros“, MIGRIS, skaitmenintų kapinių, aplinkos apsaugos, viešojo transporto, bibliotekų, dokumentų pasirašymo ir kt.
Nemokamai ir neribotą laiką šiomis pamokomis gyventojai galės naudotis nacionalinio projekto „Prisijungusi Lietuva“ svetainėje www.prisijungusi.lt, pasirinkę „mokymai“ ir „savarankiškas mokymasis“.
Kiekvienoje pamokoje informacija pateikiama taip, kad ją galėtų suprasti kiekvienas.
„Planuodami šias pamokas galvojome apie žmones, kuriems aktualu naudotis e. paslaugomis, tačiau jie dar abejoja ar nepasitiki savo patirtimi. Norėjome, kad kiekvienas žingsnis būtų suprantamas, todėl informaciją pateikiame trumpai, aiškiai ir vaizdžiai. Kiekviena pamoka – konkretus iliustruotas pasakojimas su aiškiai parodytais žingsniais. Nėra nei plačios teorijos, nei sudėtingų sąvokų. Tik tai, kas būtina, kad žmogus galėtų pasinaudoti e. paslauga savarankiškai“, – akcentuoja projekto „Prisijungusi Lietuva“ ekspertas Algimantas Merkys.
Taupo laiką, dovanoja savarankiškumą
Anot eksperto, šios pamokos gyventojams suteikia kur kas daugiau nei tik įgūdžius naudotis viešosiomis e. paslaugomis.
„Turbūt nebereikia įtikinėti, kad e. paslaugos taupo laiką, leidžia išvengti eilių ir suteikia daugiau savarankiškumo. Išmokęs naudotis šiomis paslaugomis žmogus įgyja daugiau laisvės, išmoksta pats susitvarkyti daugelį svarbių reikalų jam patogiu metu – namuose ar bet kurioje vietoje, kurioje yra internetas“, – tikina jis.
Kartu projekto ekspertas pasidalija ir patarimu, padėsiančiu kryptingai naudotis „Prisijungusios Lietuvos“ mokomąja medžiaga.
„Svarbiausia – neprarasti smalsumo. Jei mokomės po truputį, nuosekliai ir neraginami, skaitmeninis pasaulis tampa ne kliūtimi, o pagalbininku. Ir tikrai kiekvienas gali jame jaustis užtikrintai. Linkiu drąsos mokytis visą gyvenimą. Skaitmeninis pasaulis keičiasi neįtikėtinu greičiu, o kartu su juo atsiranda ir visiškai naujų, anksčiau neregėtų galimybių. Kiekvienas žingsnis į priekį – net ir maža pamoka ar vienas išbandytas veiksmas – atveria duris į patogesnį, labiau savarankišką kasdienį gyvenimą“, – kalba A. Merkys.
Apie populiariausias pamokas – detaliau
Gyventojai susipažins su E. sveikatos sistema, išmoks naudotis kalendoriumi, kuriame pateikiama svarbiausia informacija. Taip pat susipažins su Valstybinės ligonių kasos elektroninėmis paslaugomis ir išmoks jomis pasinaudoti. „Sodros“ pamokoje pristatomos savitarnos galimybės, padedančios savarankiškai tvarkyti su socialiniu draudimu susijusius reikalus internetu.
Kitoje pamokoje žmonės išsiaiškins, kokios yra e. parašo rūšys, kaip naudojantis juo prisijungti prie e. valdžios sistemų, pasirašyti ADOC dokumentą, patikrinti parašo galiojimą ir naudotis dokumentų pasirašymo sistema „GoSign“. E. pristatymo pamokoje gyventojai sužinos, kaip parengti ir išsiųsti dokumentą, taip pat – kada pakanka e. pašto, o kada reikalinga ši sistema. Žmonės išmoks kurti ir tvarkyti dokumentus „Google Docs“ aplinkoje ir išsiųsti juos e. paštu.
Gyventojai taip pat išmoks naudotis MIGRIS sistema: tikrinti asmens dokumentų galiojimą, pasirinkti reikiamą paslaugą ir rezervuoti vizitus. Kitoje pamokoje žmonės sužinos, kaip deklaruoti gyvenamąją vietą internetu, rasti reikalingas paslaugas, gauti pažymas.
E. policijos pamokoje žmonės išmoks prisijungti, registruotis, rasti reikalingas paslaugas ir skaityti pateiktus pranešimus. „Regitros“ pamokoje gyventojai susipažins su savitarnos paslaugomis, skirtomis vairuotojams, sužinos, kaip prisijungti prie savitarnos, registruotis vizitui, peržiūrėti suplanuotus apsilankymus.
Bibliotekų informacijos sistemos pamokoje gyventojai išmoks naudotis „iBiblioteka“: užsiregistruoti bibliotekoje, ieškoti leidinių, atsirinkti rezultatus ir rasti reikalingas knygas, žurnalus ar kitus leidinius.
Šios 40 nemokamų savarankiško mokymosi pamokų svetainėje www.prisijungusi.lt padeda užtikrinti nacionalinio skaitmeninio raštingumo projekto „Prisijungusi Lietuva“ tęstinumą.
Projektą „Prisijungusi Lietuva: skaitmeninių įgūdžių tobulinimas“ įgyvendina Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra kartu su partneriais asociacija „Langas į ateitį“ ir nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka.
Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.