I. Ruginienės patarėjas apie VTEK išvadas dėl R. Žemaitaičio: svarbu sulaukti ir prokuratūros vertinimo

„Gerbiame institucijų išvadas. Kadangi VTEK nusprendė kreiptis į prokuratūrą, svarbu sulaukti ir jos vertinimo – tuomet situacija bus įvertinta visapusiškai“, – Eltai siųstame atsakyme teigė I. Dobrovolskas.
Tyrimą atlikusi VTEK antradienį konstatavo, kad nuomodamas automobilį savo vadovaujamai partijai „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymą.
VTEK taip pat nusprendė dėl šios situacijos kreiptis į prokuratūrą.
Pats „aušriečių“ lyderis neigė padaręs pažeidimą, tačiau tikina etikos sargų sprendimo teismui skųsti nematąs prasmės.
Savo ruožtu Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą pripažino, kad dėl automobilių nuomos „Nemuno aušra“ šiurkščiai pažeidė įstatymą. Vėliau dėl šios situacijos nuspręsta neskirti partijai daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos. „Aušriečių“ skundą dėl tokio sprendimo jau priėmė nagrinėti Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT).
VRK konstatavo, kad „Nemuno aušra“ pažeidė Finansinės apskaitos įstatymo tvarką, kai R. Žemaitaičiui ir Daivai Petkevičienei pervedė beveik 50 tūkst. eurų už jų automobilių nuomą. Nurodoma, jog tokiu būdu valstybės biudžeto asignavimai buvo panaudoti ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi.
ELTA primena, kad vasario pradžioje pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst. eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK)Inga RuginienėRemigijus Žemaitaitis
