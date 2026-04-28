J. Gaigalaitės advokatas sureagavo į prieš jį nukreiptą peticiją: paaiškino ir savo žodžius

Su portalu Lrytas antradienį kalbėjęs V. Sviderskis teigė suprantantis tokias emocijas, bet dar kartą akcentavo nekaltumo prezumpcijos aspektą, kurį, anot jo, tik deklaruojame, bet dažnai pamirštame.
„Skaičiau tą tekstą. Žiūriu į jį kaip į žmonių emocijos išraišką“, – peticiją įvertino J. Gaigalaitės advokatas.
Supranta kilusį pyktį
Kaip jau anksčiau skelbė Lrytas, interneto svetainėje peticijos.lt pirmadienį pasirodė peticija, kviečianti pasirašyti prieš advokato V. Sviderskio elgesį ir nušalinti jį nuo paramediko nužudymo bylos.
„Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, išreiškiame nepritarimą advokato V. Sviderskio veiksmams, atstovaujant J. Gaigalaitę, kaltinamą M. Sadausko gyvybės atėmimu. Advokato vieši pareiškimai, dar neprasidėjus teismo procesui, siekia formuoti visuomenės nuomonę, teigiant apie kaltinamosios nekaltumą. Toks elgesys kelia abejonių dėl proceso objektyvumo ir prieštarauja teisingumo principams.
Be to, advokato viešas elgesys – šaipymasis, nederamas juokas ir nepagarbus tonas – įžeidė nužudytojo artimuosius ir mažina visuomenės pasitikėjimą teisingumo sistema. Toks elgesys nesuderinamas su advokato profesine atsakomybe ir pažeidžia Lietuvos Respublikos advokatų etikos normas.
Atsižvelgdami į tai, prašome, kad advokatas V. Sviderskis būtų nušalintas nuo šios bylos, o jo elgesys būtų įvertintas atsakingų institucijų“, – rašoma peticijos tekste.
Paklaustas, ką mano apie tokius pastebėjimus, V. Sviderskis svarstė, jog emocijas komentuoti labai sudėtinga – mat kiekvienas žmogus reaguoja labai skirtingai.
Anot V. Sviderskio, ketvirtadienį Panevėžio apylinkės teisme jo pasakyti žodžiai apie galimą J. Gaigalaitės (Sadauskienės) nekaltumą yra tik priminimas, kad nereikėtų ignoruoti nekaltumo prezumpcijos.
„Suprantu, kad pirmoji žinutė yra pakankamai jautri, ir ji buvo labai prieštaraujanti, o žinutės tikslas ir buvo toks, kad nekaltumo prezumpciją mes tik deklaruojame, bet ją užmirštame. Tai šiuo atveju ir buvo tas akcentas, kad neskubėkime nuteisti žmogaus tol, kol jis dar yra nenuteistas.
Turbūt šita žinutė labiausiai ir surezonavo, ji yra ir pirmojoje peticijos dalyje, o jau toliau yra emocija. Tai suprantu žmonių emociją ir turbūt ta emocija išsireiškė“, – Lrytas sakė advokatas.
Teisme V. Sviderskis tikino neturintis duomenų, kad buvusi paramediko M. Sadausko žmona nusikaltimo metu galėjo būti įvykio vietoje. Ar jo žinios vis dar tos pačios?
„Kol kas aš dar neturiu kažkokių kitokių duomenų, kad situacija būtų pasikeitusi. Jos (įtariamosios J. Gaigalaitės, – aut.past.) pozicija yra labai aiški, ir turbūt žinutės tikslas buvo tas, kad ji pati labai aiškiai išreiškė nuomonę, o aš jau kaip gynėjas privalau tą nuomonę palaikyti“, – nurodė advokatas.
Paklaustas, ar galėtų pasidalinti, kaip dabar jaučiasi jo ginamoji, V. Sviderskis nuo vertinimų kol kas susilaikė.
„Emocijos yra labai vertybinis dalykas. Vienam vienaip atrodo, kitam – kitaip. Tai kol kas galbūt šią temą palikime šone“, – pasiūlė jis.
Jis taip pat pakartojo, jog savo kaltės buvusi M. Sadausko žmona visiškai nepripažįsta.
Tiesa, dėmesį dar ketvirtadienį patraukė ir kiti advokato žodžiai – esą gali būti, kad tikrieji įtariamieji dėl šio nusikaltimo dar net nėra surasti. Ką tai reiškia?
„Ši žinutė išėjo tuo momentu, kai manęs pradėjo klausti dėl versijų pateikimo. Tai versijų mes galime iškelti pakankamai daug, ir aš labai tikiuosi, kad tyrėjai yra iškėlę keletą versijų.
Man jos nėra žinomos, bet taip ir turėtų būti. Ir tai yra viena iš galimų versijų. Nereikėtų jos dabar labai smarkiai plėtoti, ji realiai yra beprasmė – galbūt yra taip, galbūt yra ne taip“, – paaiškino V. Sviderskis.
Anot jo, tam ir reikalingos bent kelios savaitės ar keli mėnesiai – kad tyrėjai sugebėtų nustatyti, kas lemtingąjį pirmadienį nutiko iš tikrųjų. Dabar esą būtų įmanoma nebent pakenkti tyrimui.
„Įvykis yra žiaurus, įvykis yra skaudus ir labai surezonavęs, tai dabar tiesiog tyrėjai turi atlikti savo darbą.
Tol, kol jie negavo atsakymų ir neatliko bent jau pagrindinių pirminių tyrimo veiksmų, faktas, kad ir jie, tikiu nuoširdžiai, dirba labai sąžiningai.
Net ir būdamas nekaltas tu turi duoti galimybę institucijoms atlikti savo darbą ir įsitikinti, kad yra taip ir ne kitaip“, – pabrėžė J. Gaigalaitės (Sadauskienės) advokatas.
Ką pasakė?
Buvusią M. Sadausko žmoną teisme ginantis V. Sviderskis ketvirtadienį žurnalistams nurodė, kad pati įtariamoji savo kaltę vienareikšmiškai neigia. Vėliau jis ragino nesieti šio įvykio su sutuoktinių skyrybų byla.
Jis visų taip pat prašė šioje istorijoje dar „neskubėti su išvadomis“, nes „pasaulis nėra toks aiškus, koks jis yra“. Jis teigė, kad iš tų duomenų, kuriuos mato, J. Gaigalaitė šiuo metu nėra kalta.
„Dabar sudėtinga pasakyti dėl vaidmens, todėl, kad kai yra santykis su nukentėjusiuoju, tada tą santykį mes ir susiejame. Taip, šitas santykis iš tikrųjų yra, yra tam tikri ryšiai, bet yra krūva abejonių, kurias reikia išsklaidyti“, – aiškino V. Sviderskis.
„Neskubėkite su informaciniu spaudimu, duokit mažiausiai savaitę, dvi, tris, kad bent šiek tiek nusistovėtų vanduo, nes tokiu keliamu sąmyšiu mes tiesiog sukeliame dulkes, po kuriomis patys ir paslepiame veiksmus, kurie yra įvykę“, – pridūrė advokatas.
Paklaustas, ar gali būti taip, kad buvusi velionio žmona net nedalyvavo nusikaltime, jis atsakė: „Iš viso jokio sąryšio, ryšio kol kas aš nematau“.
„Duomenų apie tai, kad būtų nusikaltimo vietoje, tokių požymių kol kas nėra“, – sakė advokatas.
Atgulė amžinojo poilsio
Primename, kad žiauriai nužudytas paramedikas M. Sadauskas amžinojo poilsio sekmadienį atgulė Raguvėlės kaimo kapinėse.
Kaip skelbta, M. Sadausko kūnas rastas antradienį Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietoje taip pat rastas ginklas.
M. Sadausko nužudymu įtariami trys asmenys. Panevėžio apylinkės teismas paramediko sutuoktinę ir fitneso čempionę J. Sadauskienę ketvirtadienį leido suimti dviem mėnesiams. Buvusi pora augino du vaikus – dvynukus. Velionio artimieji pasakojo, kad įvairiais incidentais – pavyzdžiui, šeimos automobilių padegimu – buvusią marčią įtarinėjo ir anksčiau.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais. Žinoma, kad pora konfliktavo dėl finansinių aspektų ir vaikų globos, nes teismo sprendimu dvi buvusių sutuoktinių atžalos turėjo gyventi su tėčiu.
Dar vienas įtariamasis greičiausiai yra naujas J. Sadauskienės sugyventinis Vilius Solkanas. Teismas leido suimti jį dviejų mėnesių laikotarpiui.
Laisvu nuo darbo laiku batutų nuoma užsiimdavęs 31-erių M. Sadauskas, įtariama, pirmadienio rytą buvo įviliotas į spąstus: feisbuke gavo žinutę, kad neva skubiai reikalingas batutas Paliukų kaimo apylinkėse (Panevėžio raj.), kur vyks vaikų darželio šventė.
Tačiau nei šventės, nei apskritai vaikų darželio šiose apylinkėse nebuvo, o netrukus „užsakovės“ anketa buvo pašalinta.
Dingusio M. Sadausko paieškos užtruko, bet galiausiai atvedė į Panevėžio rajone, Mileškūnų kaime, esančią sodybą. Antradienio vakarą vyras rastas negyvas. Panevėžio apskrities policijos komisariato viršininkas Darius Pliavga nurodė, jog kūnas sodyboje buvo paslėptas.
