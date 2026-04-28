K. Žukauskas įtaria, kad R. Puchovičius aktyviai dalyvauja verslo veikloje: politikas tai vadina fantazijomis

Antradienį pasirodžiusioje publikacijoje K. Žukausko „Substack“ kanale teigiama, kad Seimo narys nepasitraukė iš verslo veiklos – esą turima informacijos, kad politikas dažnai matomas statybų vietose, derina verslo ir įsigytų būstų problemas.
K. Žukauskas publikacijoje spėja, jog balandžio 9 d. R. Puchovičius iš Seimo posėdžio vyko tiesiai į „FAMO Real Estate“ vystomą kotedžų projektą Moluvėnų gatvėje netoli Lentvario. Tekste jis dalijasi apsaugos kamerų kadru, kuriame autorius tvirtina, kad užfiksuotas R. Puchovičiaus automobilis „Range Rover“.
Anot K. Žukausko, balandžio 9 d. nebuvo vienintelis atvejis, kai R. Puchovičius lankėsi Moluvėnų gatvės projekte – komunikacijos specialistas sako turįs vaizdo įrašų, kai politikas buvo pastebėtas vystomuose kotedžuose šių metų kovą bei balandį.
K. Žukauskas prieš R. Puchovičių: apie „juodus pinigus", sukčius ir „meilę" „Nemuno aušrai"
K. Žukauskas nurodo, kad minėtą kotedžų projektą vystanti „FAMO Real Estate“ priklauso R. Puchovičiui.
„Ir tai tik patvirtino iš skirtingų šaltinių mano gautą informaciją, kad net ir tapęs Seimo nariu, Puchovičius toliau aktyviai dalyvauja savo NT versluose, važinėja į statybas (akcininku būti galima, aktyviai dalyvauti įmonės veikloje – draudžiama)“, – dėsto „Substack“ kanalo autorius.
K. Žukauskas skelbia, jog iš skirtingų šaltinių sulaukė ir daugiau medžiagos, priverčiančios kilstelėti antakį.
„Puchovičiui priklauso kelios NT įmonės, ir dažnai jų vystomi projektai yra persipynę – viena įmonė stato, kita tiekia baldus (nes įrengiama su baldais), jos tarpusavyje skolinasi, ir t. t. Tos įmonės: „Tvari statyba“, „FAMO Real Estate“, „Constructionrk“, „Gelminta“, „Lajota“. Susijusi įmonė, kuriai anksčiau vadovavo Puchovičiaus brolis – PK Projektai.
Puchovičius, tapęs Seimo nariu, nepasitraukė iš šių įmonių veiklos, nors privalėjo tai padaryti. Ir tai rodo ne tik mano turimi video, bet ir daugybė skirtingų šaltinių – kas jį dažnai mato statybose, kas derina įsigyto būsto problemas, kas, būdamas NT agentu, su juo toliau vysto NT projektus.
Formaliai statybų įmonėms dabar vadovauja jo žmona, Eva Puchovič. Bet kai kuriems jų projektų pirkėjams kilo klausimų, ar jos vardu pasirašomi el. laiškai nėra rašyti to paties Puchovičiaus“, – rašo K. Žukauskas.
Lrytas patikrino, kad 2024 m. Seimo rinkimų anketoje Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) R. Puchovičius buvo deklaravęs, kad tuo metu vadovavo „FAMO Real Estate“.
VRK dar kandidatas į parlamentą taip pat buvo nurodęs, jog vadovauja UAB „Constructionrk“, UAB „Gelminta“, UAB „Tvari statyba“, o UAB „Lajota“ eina darbų vadovo pareigas.
Dalyje šių įmonių – bendrovėse „Constructionrk“, „Tvari statyba“ bei „Lajota“ – politikas tebeturi akcijų, tai atskleidžia jo privačių interesų deklaracija.
Tuo metu Seimo nario sutuoktinė yra ir UAB „Gelminta“ akcininkė ir direktorė, taip pat vadovauja ir bendrovei „Tvari statyba“, turi akcijų ir „FAMO Real Estate“.
Ketina kreiptis į FNTT ir VMI
K. Žukausko žiniomis, dalies bendrovių vystomų projektų kokybė šlubuoja – pavyzdžiui, vėluojama ištaisyti vystytojo defektus. Taip pat pažymima, kad finansinė situacija minėtuose versluose nėra itin gera – vėluoja atlyginimai statybininkams, atsiskaitymas su subrangovais ir bankais, projektų pridavimas.
„Negana to, panašu, kad turime ir rimtų nusikaltimų pėdsakų – iš kelių skirtingų šaltinių gavau informacijos, kad Puchovičiaus įmonėse statybininkams galimai mokama grynaisiais. Manau, šitą informaciją galės patikrinti VMI ir FNTT – jiems būtinai parašysiu raštą“, – rašoma „Substack“ kanale.
„Pažiūrėjus, kokie yra vidutiniai atlyginimai šiose įmonėse, sunku atsikratyti minties, kad grynieji pinigai čia dominuoja. Pvz. UAB „Lajota“ vidutinis atlyginimas prieš mokesčius – vos 1157,81 Eur.“ – nurodo jis.
Beje, pernai lapkričio 17 ir 20 dienomis R. Puchovičius deklaravo skolinęsis iš „Lajotos“.
Įžvelgia galimą Konstitucijos pažeidimą
Vertindamas turimą informaciją apie galimą R. Puchovičiaus dalyvavimą verslo veikloje, K. Žukauskas mano, jog tai gali reikšti ir 60-ojo Konstitucijos straipsnio pažeidimą. Pastarasis numato, kad Seimo nario pareigos nėra suderinamos su jokiomis kitomis pareigomis valstybinėse įstaigose ir organizacijose, taip pat su darbu verslo, komercijos bei kitose privačiose įstaigose ar įmonėse.
„Vadinasi, Seimo narys tokia savo veikla galėjo pažeisti LR Konstituciją ir sulaužyti Seimo nario priesaiką. O už tai jam gresia apkalta bei pašalinimas iš Seimo, su draudimu 10 metų grįžti į politiką.
Ar taip ir bus – pamatysim. Jei bus inicijuotas apkaltos procesas, mielai pasidalinsiu visa gauta vaizdo medžiaga su politikais ir teisėsauga (jei turite tokios daugiau – lauksiu). Neabejoju, kad norint nebus sudėtinga įrodyti jo aktyvų dalyvavimą versle“, – rašė K. Žukauskas.
R. Puchovičius: esu akcininkas, verslo veikloje nedalyvauju
Portalui Lrytas R. Puchovičius teigė nenorįs detaliai komentuoti K. Žukausko skelbiamos informacijos ir vadino ją fantazijomis.
Politikas tik aiškino, kad jo santykis su įmonėmis, kurioms anksčiau vadovavo, yra pasikeitęs – jis yra akcininkas.
„Aš pats įmonėje kaip vadovas ar kitomis pareigomis nedalyvauju. Kartais laisvu laiku, kai būnu ar savaitgaliais, ar po darbo nuvažiuoju pažiūrėti iš šono, kas vyksta, ar viskas gerai einasi. Bet kažkokių sprendimų tikrai nedalyvauju. Tik tiek, kiek leidžia įstatymas – kaip akcininkas“, – portalui komentavo „aušrietis“.
„Karolis Žukauskas – matyt, žmogui yra sunku, labai mažai žmonių aukoja jam 1,2 proc. GPM. Tai šioje vietoje reikia kažkokią fantaziją įsijungti. Tikrai stipriai nenorėčiau reaguoti į Karolio Žukausko fantazijas, kai žmogus nėra žurnalistas“, – pabrėžė jis.
Klausiamas, ar tvirtai gali patikinti, kad yra visiškai atsitraukęs nuo verslo veiklos, R. Puchovičius atsakė teigiamai.
„Taip. Tai normalus dalykas. Jokių sprendimų aš tikrai nepriimu, kas susiję su įmonėmis.
O jeigu pasikalbu su darbuotojais, tai ten pusė darbuotojų yra mano geri draugai, su kuriais dirbau virš 10 metų. Tai jeigu pasikalbu apie gyvenimą, darbą, man papasakoja, kas ir kaip vyksta – aš skaitau, kad čia normalus dalykas“, – pridūrė „Nemuno aušros“ vicepirmininkas.
