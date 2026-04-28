LMKA išreiškė nepasitikėjimą organizacijos prezidentu J. Staseliu, jis bus nušalintas nuo pareigų

„Taip, jis bus nušalintas. Pirmadienį LMKA taryba – visų kūrybinių sąjungų pirmininkai – renkasi dėl kito prezidento rinkimų“, – Eltai teigė D. Daugirdienė.
„Jis mus diskredituoja. Tai, kaip jis elgiasi, pavyzdžiui, su LRT žurnalistais: kviečia policiją, prašo pasiaiškinti dėl tylos minučių. (...) Jis parašė, kad nėra Lietuvos okupacijos įrodymų, jis dabar mums aiškinosi, kad taip nesakė, nemano taip. Bet dėl tokių idėjinių dalykų, kurie visiškai neatitinka meno kūrėjų dvasios mes nebegalime, kad jis mums vadovautų“, – akcentavo ji.
J. Staselis Eltai patvirtino, kad 14 konferencijos dalyvių balsavo nepasitikintys, 9 – pasitikintys dabartiniu prezidentu. Taip pat 1 balsavimo biuletenis buvo sugadintas. Pats J. Staselis sako balsavime nedalyvavęs.
J. Staselis įžvelgia politinę įtaką iš opozicijoje esančių partijų
Savo ruožtu J. Staselis sako šioje situacijoje įžvelgiantis galimą politinę įtaką.
„Jaučiuosi kaip žmogus, kuris mato politinių interesų grupių veikimą į visuomenines, nevyriausybines organizacijas. (…) Organizacija yra akivaizdžiai veikiama politikų ir interesų grupių“, – Eltai teigė J. Staselis.
„Ta įtaka realizuojasi šalinant žmones iš organizacijos vadovų, šiuo atveju, realiai eliminuojant galimybę kandidatuoti į LRT tarybos narius (…) Tokia organizacija sprendimų priėmėjų ir politikų akyse taps ir jau tapo kaip pažeidžiama nuo politinio spaudimo. Klausimas, kiek tokia organizacija galės tinkamai atstovauti menininkams, kai reikės derinti įstatymų pakeitimus, įtikinėti politikus iš įvairiausių partijų, ne tik vienos pakraipos“, – akcentavo jis.
Pasak J. Staselio, tokią įtaką daro Seimo opozicijoje šiuo metu esančios politinės jėgos.
„Labai akivaizdu iš kurios pusės – šiuo metu opozicijoje esančių politikos grupių ir partijų, yra labai akivaizdus veikimas“, – dėstė jis.
Dėl šių priežasčių J. Staselis sako neketinantis kandidatuoti į LMKA vadovus.
„Neplanuoju kandidatuoti į LMKA vadovus, nes, mano supratimu, po to, kas įvyko, žmogus tinkamai nebegalės atlikti tokios organizacijos vadovo funkcijų, nes organizacija yra politiškai jau pažeista. O teisėkūros lauke veikiant su politikais, mano supratimu, turi būti totalus neutralumas ir nepasidavimas politinėms įtakoms“, – sakė jis.
Be to, J. Staselis sako paprašęs organizacijos parengti jo įgaliojimų nutraukimą numatančius dokumentus.
„Paprašiau, kad parengtų normalius teisinius pagrindimus, kada aš jau netenku pareigų. Negali tiesiog imti ir nutrūkti, turi būti teisiniai tvarkingi procesai“, – dėstė LMKA vadovas.
Teigia, kad pirmadienį vyko balsavimas dėl delegato į LRT tarybą
Kaip skelbta, pirmadienį LMKA turėjo apsispręsti dėl deleguojamo asmens į LRT tarybą. Vis tik, pasibaigus posėdžiui J. Staselis pranešė, kad nesutarus dėl tam tikrų procedūrinių dalykų, prie šio klausimo bus grįžta kitą savaitę.
Savo ruožtu į šias pareigas kandidatuojanti D. Daugirdienė tikina, kad vykusiame posėdyje ji jau buvo išrinkta paprasta balsų dauguma. Tačiau, pasak jos, paaiškėjus rezultatams J. Staselis ir kelių organizacijų atstovai pradėjo reikalauti pakartoti balsavimą po savaitės.
„Visi teisininkai sako, kad paprasta balsų dauguma, kai aš vakar laimėjau, yra visiškai aišku, parašyta mūsų pačių patvirtintoje delegavimo į LRT tarybą tvarkoje“, – sakė D. Daugirdienė.
„Viskas buvo gerai, kol nepaaiškėjo, kad laimiu aš, o ne jis. Tik tada, kai paaiškėjo – jis, (Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė Audronė – ELTA) Žigaitytė-Nekrošienė ir (Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Audrys – ELTA) Antanaitis ir tautodailininkų atstovas pradėjo aiškinti, kad jie ne taip suprato, kas yra paprasta balsų dauguma (…) Jie nori, kad dėl visų trijų kandidatų būtų vėl balsuojama iš naujo. Tikiuosi, kad rezultatas būtų toks pat. Nors mūsų teisininkai sako tiesiog pasitvirtinti vakarykščio balsavimo rezultatus ir nebesukti galvų“, – dėstė ji.
Vis tik, J. Staselis tikina, kad posėdyje kilo diskusija dėl formuluotės „paprasta balsų dauguma“ interpretavimo.
„Kai mes tvirtinome rinkimų tvarkos aprašą, vieni tarybos nariai suprato, kad balsų dauguma reiškia 50 proc. +1, kiti suprato, kad balsų dauguma yra surinkę daugiausiai balsų. Vakar vyko diskusija, nes vieni teisininkai sakė vienaip, kiti sakė kitaip, dėl pačios teksto formuluotės, maždaug pusė tarybos narių buvo supratę vieną, pusę buvo supratę kitą“, – dėstė J. Staselis.
„Buvo sutarta, kad ateinantį pirmadienį mes susitarsime, kaip suprantame vieną ar kitą formuluotę. Esmė buvo tokia, kad tvirtinant tą pačią formuluotę, vieni buvo supratę vienaip, kiti – kitaip“, – akcentavo jis.
Kaip skelbia LMKA, kandidatais į jos deleguojamą LRT tarybos narį yra pasiūlyta Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininkė D. Daugirdienė, asociacijos prezidentas J. Staselis ir poetas, prozininkas Alvydas Šlepikas.
ELTA primena, kad pernai gruodį visuomeninio transliuotojo vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė paskelbė sulaukusi J. Staselio laiško. Jame LRT Turinio komiteto pirmininkas teiraujasi apie protesto „Šalin rankas“ pranešimus ir tylos minutes visuomeninio transliuotojo eteryje.
Reaguojant į tai, LMKA narės Lietuvos dailininkų sąjunga, Lietuvos kompozitorių sąjunga pranešė nepritariančios tokiai J. Staselio pozicijai. Tuo metu Lietuvos kinematografininkų sąjunga, Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga bei Lietuvos fotomenininkų sąjunga ragino jį atsistatydinti iš LMKA vadovo pareigų. Be to, Lietuvos literatūros vertėjų bei Lietuvos fotomenininkų sąjungos sakė suspenduosiančios savo narystes asociacijoje iki kol nesikeis jos prezidentas.
Po šios situacijos buvo ketinama rengti neeilinę konferenciją, tačiau galiausiai ji neįvyko.
LMKA vienija 12 savarankiškų kūrybinių organizacijų.
