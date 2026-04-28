LMT sulaukė 9 kandidatūrų į LRT tarybą: vyksta vertinimas

„Paraiškų teikimo terminas buvo nustatytas iki 2026 m. balandžio 21 d. Iki šios datos Lietuvos mokslo taryba gavo 9 kandidatūras, šiuo metu vyksta jų vertinimas“, – Eltai atsiųstame atsakyme teigė LMT atstovai.
Pasak jų, įstatyme numatytus reikalavimus atitikusių kandidatų sąrašas bus skelbiamas artimiausiomis dienomis.
„Lietuvos mokslo taryba planuoja naują LRT tarybos narį atrinkti iki 2026 m. gegužės 19 d., kai baigiasi LMT deleguoto nario kadencija. Sprendimas bus priimtas užbaigus atrankos procedūras teisės aktų nustatyta tvarka ir apie jį bus viešai informuota nedelsiant“, – dėstė LMT.
Deleguojant LRT tarybos narį, LMT pirmą kartą skelbė viešą atranką. Institucija tikisi, kad jos skiriamas LRT tarybos narys sieks formuoti visuomeninio transliuotojo informacinę ir švietėjišką politiką šiomis kryptimis: visuomenės švietimas apie mokslo problematiką ir mokslo populiarinimo skatinimas, platesnis tyrėjų ir mokslininkų veiklos atspindėjimas, diskusijos mokslo etikos temomis skatinimas.
Šiuo metu LMT deleguotas narys LRT taryboje yra Darijus Beinoravičius. Tiesa, pernai Mykolo Romerio universiteto (MRU) Akademinės etikos priežiūros komisija nustatė, kad D. Beinoravičiaus pateiktas mokslinis straipsnis yra plagiatas, teisininkas buvo pripažintas pažeidęs akademinę etiką. Savo ruožtu D. Beinoravičius praėjusių metų pabaigoje pasitraukė iš tuometinių pareigų MRU.
ELTA primena, kad LRT tarybą sudaro po keturis prezidento, Seimo ir visuomeninių organizacijų skirti asmenys.
Naujus tarybos narius iki gegužės turi paskirti Vyskupų konferencija, Lietuvos mokslų taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija (LMKA) bei Lietuvos švietimo taryba (LŠT).
Vyskupų konferencija į LRT tarybą deleguos Teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės patarėją Ramutę Ruškytę. Pagal šiuo metu galiojantį LRT įstatymą visuomeninio transliuotojo tarybos nariais negali būti Seimo, Vyriausybės, Radijo ir televizijos komisijos nariai, taip pat asmenys, sutartiniais ryšiais susiję su radijo ar televizijos stotimis, taip pat dirbantys LRT, todėl R. Ruškytė atsisako politinio pasitikėjimo pareigų.
Savo ruožtu LMKA prie deleguojamo LRT tarybos nario klausimo ketina grįžti kitą savaitę.
Tuo metu LŠT kandidatus į LRT tarybą žada kelti gegužės 11 d. vyksiančiame posėdyje.