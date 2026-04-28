Mirė aktyvi išeivijos lietuvė V. Bandis

„Liūdna. Amžinybėn išėjo išeivijos ir Lietuvos iškili asmenybė, mūsų kolegė ir draugė Vida Bandis. Jos gyvenimas buvo įkvepiantis – kupinas atsidavimo ne tik Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, sportui, švietimui ir mokslui, bet ir paženklintas atsakomybės bei tvirto vertybinio stuburo“, – užuojautą reiškė PLB pirmininkė Dalia Henke.
„Ji telkė žmones, stiprino ryšius ir paliko ryškų pėdsaką mūsų visų bendrame darbe. Netekome iškilios asmenybės ir žmogaus, kurio laikysena, žodis ir darbai įrašyti į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės istoriją. Liūdime kartu su artimaisiais, bičiuliais, šeima ir visais, kuriuos palietė jos gyvenimas“, – teigė ji.
Užuojautą dėl V. Bandis mirties antradienį pareiškė ir prezidentas Gitanas Nausėda.
„Netekome asmenybės, kurios indėlis į lietuvybės puoselėjimą, išeivijos organizacijų stiprinimą bei Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje buvo itin svarus ir reikšmingas. V. Bandis tapo ryškiu ir gyvu pavyzdžiu, kaip išeivijos lietuviai, sugrįžę į Tėvynę, gali prasmingai prisidėti prie valstybės gerovės kūrimo, stiprinti mūsų kultūros ir kalbos sklaidą bei telkti ryšius tarp svetur gyvenančių ir Lietuvoje kuriančių tautiečių“, – prezidentūros išplatintame pranešime cituojamas šalies vadovas.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas, reikšdamas užuojautą pabrėžė, kad V. Bandis veikla reikšmingai prisidėjo prie pasaulio lietuvių ir Lietuvos ryšių stiprinimo, o jos pastangos telkti bendruomenę ir dirbti Lietuvos labui išliks svarbiu įkvėpimu ateities kartoms.
„Netekome išskirtinės asmenybės, visą savo gyvenimą pašventusios Lietuvai ir pasaulio lietuvių bendrystės stiprinimui. Vida Bandis savo darbais liudijo, kad ryšys su Tėvyne nepriklauso nuo atstumo – jis kuriamas kasdieniu atsidavimu, atsakomybe ir tikėjimu bendru reikalu. Jos indėlis į bendruomenės telkimą, švietimą ir valstybės stiprinimą paliko ryškų ir ilgalaikį pėdsaką“, – pranešime cituojamas J. Olekas.
V. Bandis gimė 1934 m. Molėtuose.
Antrojo pasaulinio karo metais moteris emigravo į JAV, kur baigė gimnaziją, Ilinojaus universitete ir įgijo bakalauro laipsnį, Bolo valstybiniame universitete – magistro laipsnį, o Merilando universitete baigė doktorantūros studijas. Daugiau nei 40 metų ji dirbo finansų bei vadybos aukštojo mokslo srityje. Buvo Merilando universiteto koledžo vykdomoji viceprezidentė.
Nuo 1960 m. iki 1999 m. gyveno ir dirbo Vokietijoje bei JAV.
1999 metais grižo į Lietuvą, dirbo Švietimo ir mokslo ministerijos Finansų politikos departamento direktore, Užsienio lietuvių rėmimo centro direktore, Baltijos vadybos instituto direktore. 2009–2022 m. neatlygintinai dirbo PLB atstove Lietuvoje.
V. Julijai Bandis 2018 m. buvo įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiaus apdovanojimas, 2019 m. – užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medalis, 2022 m. Globalios Lietuvos apdovanojimas „Už viso gyvenimo nuopelnus“.