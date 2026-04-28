Partijai savo automobilį išnuomojęs R. Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė įstatymą

„Pirmas sprendimas yra toks, kad konstatavome šiurkštų įstatymo pažeidimą, nustatėme, kad nevykdė pareigos nusišalinti. Tai yra klasikinis interesų konfliktas. Taip pat konstatavome, kad laiku nepapildė privačių interesų deklaracijos“, – po posėdžio žurnalistams sakė komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas.
„Valdybos posėdyje politinės partijos pirmininkas pats pasiūlė (…) dėl savo paties automobilio. Antras epizodas yra tai, kad pats su savimi pasirašė sutartį. Trečias epizodas buvo, kad pakeitė sutarties terminą, kuomet sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko“, – kalbėjo jis.
VTEK taip pat nusprendė dėl šios situacijos kreiptis į prokuratūrą.
Nemato prasmės skaičiuoti tyrimų dėl R. Žemaitaičio: jis tai daro sąmoningai
„Mes priėmėme sprendimą pradėti administracinę teiseną, surašysime administracinio pažeidimo protokolą (…). Komisijai kilo abejonių dėl sandorio tikrumo, tai surinkus faktines aplinkybes, argumentus, perduosime prokuratūrai, kad gintų viešąjį interesą“, – nurodo komisijos pirmininkas.
„Nesvarbu, kokios organizacijos tai yra vadovas. Interesų konfliktą jis turėtų valdyti organizacijos viduje. Politinės partijos yra vieši juridiniai asmenys ir mokesčių mokėtojų pinigai turėtų būti naudojami toms funkcijoms, kurioms turi būti naudojama“, – akcentavo G. Sakalauskas.
VTEK tyrimas dėl politiko automobilio nuomos buvo pradėtas vasario pradžioje. Tiesa, kovo viduryje komisija nusprendė jį išplėsti.
Vos pradėjus tyrimą komisija teigė, jog vertins, ar „aušriečių“ lyderis, sudarydamas šiuos sandorius ir jų nedeklaruodamas privačių interesų deklaracijoje, nepažeidė įstatymo, įpareigojančio vengti interesų konflikto bei deklaruoti sandorius, kurių vertė viršija 3 tūkst. eurų.
Savo ruožtu Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) kovą pripažino, kad dėl automobilių nuomos „Nemuno aušra“ šiurkščiai pažeidė įstatymą. Vėliau dėl šios situacijos nuspręsta neskirti partijai daugiau nei 240 tūkst. eurų siekiančios pusmečio dotacijos. „Aušriečių“ skundą dėl tokio sprendimo jau priėmė nagrinėti Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT).
VRK konstatavo, kad „Nemuno aušra“ pažeidė Finansinės apskaitos įstatymo tvarką, kai R. Žemaitaičiui ir Daivai Petkevičienei pervedė beveik 50 tūkst. eurų už jų automobilių nuomą. Nurodoma, jog tokiu būdu valstybės biudžeto asignavimai buvo panaudoti ne pagal paskirtį, o finansinių ataskaitų rinkinyje pateikti duomenys buvo klaidingi.
ELTA primena, kad vasario pradžioje pilietinė iniciatyva „Viešpirkiai“ paskelbė apie „Nemuno aušros“ 2024 m. sausio 17 d. sudarytą automobilio nuomos sutartį, kurios vertė – 31,5 tūkst. eurų. Ji galiojo iki tų pačių metų lapkričio 13 dienos, tačiau buvo paviešinta tik šių metų sausio 29 dieną. Sutartyje matyti, kad pirkėjas yra „Nemuno aušra“, o tiekėjas – partijos lyderis R. Žemaitaitis.