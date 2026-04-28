Prabilo iš Marijampolės ligoninės išleistas moksleivis: parodė, kur jam dūrė, pasakojo, kaip buvo užpultas

„Negiliai įdūrė. Man pasisekė. Vos vos su peiliu dūrė, per drabužius, per daug žalos nebuvo“, – atvirai apie visą Lietuvą sudrebinusią žinią iš Marijampolės Sūduvos gimnazijos kalbėjo tik iš ligoninės išleistas vienas iš moksleivių.
„Girdėjau, kad kiti daugiau nukentėjo“, – „Lietuvos ryto“ televizijai tarstelėjo jis.
Netrukus jis parodė ir vietą, į kurią durta peiliu.
Marijampolės gimnazijoje – nepilnamečio dūriai peiliu: užfiksavo vaizdus iš įvykio vietos
Pakalbintas 18-metis – vienas iš trijų gimnazijos mokinių, kuriuos peiliu sužalojo vaikas iš tos pačios mokyklos.
Portalas Lrytas išsiaiškino, kad vienos merginos kūne aptikti 6 dūriai, kitos – dvi durtinės žaizdos. Jos – 15 ir 18 metų.
Įtariamasis 16-metis savo aukas puolė peiliu. Kaip skelbė portalas Lrytas – durta buvo į pilvo, nugaros, kojų ir rankų sritis.
„Lietuvos ryto" televizija kalbėjosi su vos tik iš ligoninės išleisti 18-mečiu.
Pastarasis papasakojo, kada tiksliai įvyko akistata su užpuoliku, nuo kurio, laimei, pavyko apsiginti.
„Vaikščiojom su drauge prieš pamokas. Rašinėjo, kad kažkas mokykloje laksto ir reikia greičiau eiti į lauką. Mes leidžiamės laiptine, einu, einu ir girdžiu, muzika pradeda groti ar kažkas tokio ir atbėga vyrukas su peiliu. Aš leidžiuosi laiptais, jis bando ant manęs šokti, aš apsiginu, bet aišku į ranką įdūrė. Jis stovėjo, o aš nubėgau“, – atvirai pasakojo jis.
Sulaikytas 16-metis mokykloje vaikščiojo su medicinine juodos spalvos kauke ir iš tiesų per kolonėlę leido muziką.
Dėl išpuolio antradienį Marijampolės Sūduvos gimnazijoje buvo sustabdytos pamokos, tačiau jau trečiadienį laukia rimtas sugrįžimas į mokyklą.
Su užpuoliku susidūręs 18-metis kalbėjo atvirai – jaučia įtampą, bet dabar nori savo mintis nukreipti į egzaminus.
„Dabar stresuoju. Labai baisu buvo. Buvo sukilęs pulsas, drebulys ima. Nejaukus jausmas. Mokykloje vaikštai ir kažkas iš oro ateina ir su peiliu. Stresas didelis, bet egzaminai svarbiau. Reikia ruoštis. Ryt – bandomasis egzaminas. Svarbu ateiti.
Vis tiek reikia mokytis“, – kalbėjo jis.
Lrytas kalbinta Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktorė Audronė Vaičiulienė dar antradienio rytą teigė, kad vaikinas iki šio išpuolio nebuvo užfiksuotas smurtavęs, tačiau turėjo problemų.
„Prieš pamokas vaikinukas, antrokas, atėjo į mokyklą juoda kauke. Tai vaikinas, kuris turi depresiją, geria vaistus, bet jam nei namų mokymas skirtas, nei yra rekomendacijų, kad nesimokytų kontaktu, – portalui Lrytas pasakojo A. Vaičiulienė.
Per įvykius gimnazijos moksleiviai buvo evakuoti į stadioną, vėliau susodinti salėje ir valgykloje.
A.Vaičiulienė atvirai pasakojo, kad dėl nelaimės stipriai išgyvena ne tik mokiniai, kuriems suteikta pagalba, bet ir administracija.
„Kojos virpa. Ir labai dėl tų vaikų gaila, ir mokytojai ašaras braukia, visi išsigandę. Tai, kas atrodė taip toli Amerikoje, pasirodo, gali būti ir taip“, – kalbėjo A. Vaičiulienė.